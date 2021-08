FIFA 22 proposera de couper les célébrations adverses, quand vous encaissez un but

Instant Gaming, vous le proposant sur PC pour la somme de 44,99 € au lieu de 59,95 €, soit 25 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les célébrations de buts font partie intégrante du football, et certaines sont devenues célébrissimes, à l'instar de celle de, au Bernabéu. Toutefois, dans FIFA, les célébrations ont un petit côté toxique parfois, et les joueurs n'hésitent pas à en abuser pour énerver leurs adversaires. EA Sports avait réagi dans un premier temps avec FIFA 21 en supprimant la célébration « chut » du mode Ultimate Team Pour ce nouvel opus, les développeurs sont allés plus loin, en donnant la possibilité de. En effet, un nouveau paramètre appelé « Celebration Camera Focus » permettra aux joueurs de choisir comment ils souhaitent vivre les buts adverses. Soit rien ne change, soit la caméra se concentrera sur leur équipe, pour voir comment elle réagit après un but encaissé.Mike Barnucz, producteur principal de FUT, a déclaré que « Concéder un but est toujours déchirant, surtout dans un match très serré et bien que les célébrations soient une partie importante du football dans le monde réel, nous savons que les regarder peut être une expérience frustrante pour certains joueurs. »Notez cependant que cela n'affectera pas que le mode FUT,arrivera le 1octobre 2021 sur PC, PlayStation et Xbox. Pour ce qui est des précommandes, vous trouverez de plus amples informations ici . Vous pouvez, d'ores et déjà, l'acquérir à moindre coût grâce à notre partenaire