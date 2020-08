FIFA 21 : Deux célébrations retirées pour éviter la toxicité

La communauté nous a dit qu'il y avait des comportements toxiques dans le jeu et nous voulions nous assurer de les éliminer - Sam Rivera, développeur de FIFA 21.

, et notamment dans le mode FUT, qui possède de nombreux joueurs avec un comportement peu exemplaire. Pour cela, plusieurs changements seront effectués, notamment avec une réduction du temps avant les six mètres, les coups de pied arrêtés ou encore les touches avant que l'action soit automatiquement effectuée.Néanmoins, d'autres changements ont été apportés,, avec le fameux « chut » et le « A-OK », qui est ni plus ni moins que le challenge du joueur anglais Dele Alli. Il est vrai que la première pouvait grandement frustrer l'adversaire lorsqu'elle était utilisée, notamment en fin de match, et certains joueurs en abusaient parfois. La raison de la surpression de la seconde célébration n'est cependant pas claire, mais il pourrait s'agir ici d'une précaution de la part d'EA,Bien entendu, d'autres célébrations sont également toxiques, et pourraient être supprimées dans les semaines à venir,, si EA juge que cela est nécessaire.En attendant d'en savoir plus à propos de cet opus, nous rappelons quearrivera sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch dès le 9 octobre 2020.