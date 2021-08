FIFA 22 présente les nouveautés du mode FUT

Instant Gaming, vous le proposant sur PC pour la somme de 44,99 € au lieu de 59,95 €, soit 25 % de réduction.

Mode le plus populaire de la série FIFA depuis une paire d'années, et très lucratif pour EA Sports,. Ces derniers ont été présentés, sans entrer dans les détails, afin que les joueurs sachent à quoi s'attendre d'ici sa sortie.Bien évidemment, les plus grosses modifications touchent le mode Division Rivals et FUT Champions, qui sont les plus joués. Les développeurs ont donc expliqué qu'une nouvelle structure compétitive était mise en place,. Les récompenses de fin de saison sont basées sur le nombre de matchs joués et non plus sur vos résultats. Qui plus est, les meilleurs joueurs auront le droit de s'affronter dans une nouvelle Division,, qui se trouve juste au-dessus de la Division 1.Pour ce qui est de FUT Champions, là aussi les changements vont être importants. Une fois qualifié pour FUT Champions,. Il faudra alors obtenir un nombre suffisant de points pour, qui elles se jouent le week-end. Un nouveau système de points est mis en place, avec un objectif qui ne change pas : tenter d'être le meilleur pour récupérer des récompenses exceptionnelles.Enfin, si vous souhaitez jouer en coopération, vous pourrez le faire même si aucun de vos amis n'est disponible, via le mode Matchmaking Coop public, permettant de lancer une partie en ligne à plusieurs dans un match amical FUT, contre d'autres duos.Concernant la personnalisation du club et du stade,, allant « des tribunes à la nouvelle zone VIP ». Comme ces dernières années, des personnalisations seront à gagner chaque saison, pour que chaque joueur se sente bien dans son antre.Pour rappel, la visualisation des packs, qui avait été testée il y a quelques semaines, devrait devenir permanente, comme l'a annoncé EA Sports récemment FIFA 22 arrivera le 1octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Pour ce qui est des précommandes, vous trouverez de plus amples informations ici .