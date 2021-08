FIFA 22 : Le mode Clubs Pro permettra d'incarner une joueuse

Instant Gaming, vous le proposant sur PC pour la somme de 44,99 € au lieu de 59,95 €, soit 25 % de réduction.

Voilà une nouvelle que nous n'attendions pas forcément., l'un d'entre eux étant la possibilité de. Ce choix va dans le sens des développeurs de proposer un jeu moins exclusif et laisser une totale liberté aux joueurs.Le studio n'a pas encore donné plus de précision quant à cette nouveauté, mais comme le rapporte Eurogamer , si nous décidons de créer une joueuse,. Reste à savoir si les statistiques différeront selon si nous créons un joueur ou une joueuse, tout comme la progression. Suite à cette révélation, il se pourrait qu'EA Sports nous dévoile de nouvelles licences pour le football féminin qui, bien que présent dans FIFA, ne soit pas très représenté. Nous devrions en savoir un peu plus dans les semaines à venir.Pour rappel,a récemment montré son gameplay , qui s'annonce plus immersif que jamais sur les consoles de nouvelle génération, grâce au nouveau moteur de jeu, l'HyperMotion. Sa sortie est programmée pour le 1octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.