FIFA 22 montre son gameplay dans une longue vidéo

À deux mois de la sortie de, EA Sports est passé à la vitesse supérieure en nous montrant son gameplay à travers un nouveau trailer. Même s'il n'est pas entièrement composé de séquences de jeu,. Il s'agit malheureusement d'une exclusivité next-gen. De ce fait, les joueurs PC, PS4 et Xbox One ne sont pas réellement concernés par ce nouveau réalisme et ces sensations inédites dans un FIFA.Cette vidéo présente également l'IA tactique, qui prend six fois plus de décisions à la seconde que les anciens opus, pour augmenter la compétitivité lorsque nous jouons contre l'ordinateur. Les appels de balle offensifs seront également plus tranchants et divers, alors que le bloc défensif sera plus cohérent. Les duels aériens ont également été revus. Enfin, grâce au travail des équipes d'EA Sports, le contrôle du ballon a aussi été épuré. En bref, ce sont de nombreux changements et autant d'améliorations qui seront à retrouver sur next-gen,. La sortie deest prévue pour le 1octobre 2021, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Pour ce qui est des précommandes, vous trouverez de plus amples informations ici . Vous pouvez, d'ores et déjà, l'acquérir à moindre coût grâce à notre partenaire