FIFA 22, Call of Duty et Fortnite sont les jeux les plus populaires, en 2021, sur PlayStation

Jeux les plus joués sur PS5 en 2021

Jeux les plus joués sur PS4 en 2021

FIFA 22 Grand Theft Auto V Minecraft FIFA 21 Call of Duty: Black Ops Cold War The Crew 2 Red Dead Redemption 2 The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition Call of Duty: Vanguard The Forest

Jeux gratuits les plus téléchargés

Comme chaque début d'année, de nombreuses sociétés font les bilans des douze derniers mois écoulés. Sony n'y échappe bien évidemment pas et vient de publier ses traditionnels classements de jeux les plus joués. Pour cette année, nous avons le droit à un classement de plus, celui sur PlayStation 5, première année complète de commercialisation, bien que certains n'aient toujours pas réussi à s'en procurer une.Du côté de la next-gen, c'est FIFA 22 qui domine les débats, suivi par Call of Duty: Vanguard, dernier-né de la série, et FIFA 21. Nous y retrouvons également Battlefield 2042 à une belle cinquième place. Sur PS4, le top ne varie pas trop, puisque nous retrouvons également les deux FIFA et Vanguard, mais GTA V s'est, encore une fois, invité, alors qu'il est sorti il y a de nombreuses années. Sony a également partagé un classement des jeux free-to-play les plus installés, où Fortnite, Rocket League et Warzone se disputent les trois premières places.Vous pouvez retrouver ci-dessous les différents classements, pour l'Europe.