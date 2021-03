Les loot boxes devraient générer 20 milliards de dollars d'ici 2025

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

À l'heure où un grand nombre de jeux vidéo proposent des microtransactions, un nouveau rapport deannonce queSelon la société,, devraient en effet céder à la tentation en achetant ces fameux coffres ou packs,. Selon le graphique de, l'Extrême-Orient ainsi que la Chine devraient constituer en grande partie ces revenus colossaux.À ce jour, et toujours selon le rapport du site,, avec une croissance moyenne de 5 % par an. Cependant, celle-ci devrait être de plus en plus lente au fil des années, car « les consommateurs sont fatigués des loot boxes et des contraintes législatives qui limitent le marché »., elles sont tout de même sujettes à controverse. Certains studios sont en effet la cible de plusieurs accusations, et notamment. Il y a quelques mois en France, deux avocats avaient également décidé de porter plainte contre X à propos du mode FUT de FIFA , celui-ci détenant des microtransactions qui tendaient vers le jeu de hasard.