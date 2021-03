FUT 21 - Solution DCE - Cristian Tello What If (Et Si)

DCE Cristian Tello What If (Et Si)

Vitesse → 94 Accélération → 93 Vitesse de course → 95

Frappe → 84 Placement offensif → 90 Finition → 82 Puissance de tirs → 93 Tirs de loin → 82 Volées → 89

Passes → 85 Vista → 82 Centres → 86 Précision CF → 89 Passes courtes → 85 Effet → 94

Dribbles → 87 Agilité → 87 Équilibre → 88 Conduite de balle → 86 Dribbles → 89

Gestes techniques → 4 étoiles

Pied faible → 4 étoiles

DCE Cristian Tello What If (Et Si), solution Real Betis (1/3)

Condition

Joueurs - Real Betis : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Joueurs - Équipe de la semaine (TOTW) : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Note générale équipe : 80

80 Collectif : 80

80 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 22 000 crédits

~ 22 000 crédits Xbox One : ~ 22 000 crédits

: ~ 22 000 crédits PC : ~ 33 000 crédits

DCE Cristian Tello What If (Et Si), solution Espagne (2/3)

Condition

Joueurs - Espagne : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Joueurs - Équipe de la semaine (TOTW) : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Note générale équipe : 83

83 Collectif : 75

75 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 41 000 crédits

~ 41 000 crédits Xbox One : ~ 37 000 crédits

: ~ 37 000 crédits PC : ~ 44 000 crédits

DCE Cristian Tello What If (Et Si), solution La Liga (3/3)

Condition

Joueurs - LaLiga Santander : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Joueurs - Équipe de la semaine (TOTW) : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Note générale équipe : 84

84 Collectif : 70

70 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 103 000 crédits

~ 103 000 crédits Xbox One : ~ 92 000 crédits

: ~ 92 000 crédits PC : ~ 121 000 crédits

, le milieu droit, international espagnol et catalan, évoluant au Bétis Séville en Liga, a le droit, grâce à l'évènement, francisé en, à une nouvelle carte sur FIFA 21, laquelle booste particulièrement ses statistiques. Le principe de ces cartes est simple puisqu'il est basé sur les potentielles futures performances des clubs de ces mêmes joueurs. Pour en apprendre plus sur le sujet, nous vous invitons à prendre connaissance de notre article dédié à l'évènement What If (Et Si) . La note de la cartedeest de 87, soit neuf points de plus que sa note de base.