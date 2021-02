FIFA 21 : Les cartes What If (Et Si) sont disponibles

Joueurs What If FIFA 21

Équipe 1

88 - Marcelo - DC - Lyon

- DC - Lyon 88 - Smalling - DC - AS Rome

- DC - AS Rome 87 - Yuri Berchiche - DG - Athletic Bilbao

- DG - Athletic Bilbao 85 - Mbabu - DD - VfL Wolfsburg

91 - Kanté - MDC - Chelsea

MDC - Chelsea 90 - Sancho - MD -Borussia Dortmund

- MD -Borussia Dortmund 90 - Gómez - MOC - Séville FC

- MOC - Séville FC 88 - Ødegaard - MOC - Arsenal

- MOC - Arsenal 87 - Pereyra - MG - Udinese

- MG - Udinese 87 - Raphinha - MD - Leeds Peut être récupéré via les DCE. Voir DCE Raphinha What If.

- MD - Leeds 86 - Lees-Melou - MC - OGC Nice

87 - Jović - BU - Eintracht Francfort

Electronic Arts aime, par-dessus tout, offrir de nouvelles cartes à sa communauté et trouve toujours une nouvelle façon d'en proposer. Après les cartes Future Stars au début de ce mois de février, les joueurs depeuvent donc découvrir les cartes, lesquelles sont francisées en. Il s'agit de cartes évolutives, qui pourraient donc intéresser de nombreux joueurs, en vue d'avoir l'équipe la plus compétitive possible.Le principe est relativement simple pour les, qui sont basées sur les performances futures des joueurs. Par exemple, les attaquants et les milieux auront une note générale de +2 si leur équipe marque au moins six buts lors des cinq prochains matchs, ce qui ne devrait pas être trop dur. Concernant les défenseurs et gardiens, la note sera augmentée de deux points si leur équipe fait au moins un clean sheet (match sans encaisser de but) sur les cinq prochains matchs, ce qui est ici un peu plus compliqué.Il est important de préciser que seuls les matchs de championnat comptent pour cet événement. Les matchs européens ou de coupe nationale ne sont pas pris en compte.La première équipe desest disponible dans les packs dès le 26 février. Une deuxième devrait apparaître le 5 mars. Vous pouvez retrouver les membres de la première équipe ci-dessous.Si vous souhaitez acheter des points FIFA dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles que pour un temps limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :