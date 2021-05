FIFA : Ultimate Team a rapporté 1,62 milliard de dollars sur les douze derniers mois

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis plusieurs années, nous avons pu voir les revenus liés au mode Ultimate Team, mode multijoueur et compétitif des simulations sportives d'Electronic Arts, augmenter drastiquement. Entre 2015 et 2020, l'argent gagné par le studio a été multiplié par presque trois, passant de 580 millions à 1,49 milliard. Avec le contexte de ces derniers mois que nous connaissons, où les joueurs ont dépensé encore plus qu'à l'accoutumé,Ainsi,(5,6 milliards de dollars). Bien entendu,, qui est très populaire, bien que les joueurs soient de plus en plus mécontents de la gestion d'Electronic Arts.En effet, la communauté estime qu'avec le temps,. D'ailleurs, de nombreux pays se penchent sur l'ouverture de packs, jugée proche des jeux de hasard et d'argent. Les Pays-Bas, la Belgique, la Grande-Bretagne et le Brésil sont notamment les plus impliqués pour tenter de réduire les dépenses des joueurs, parfois jeunes et victimes de l'engrenage. De son côté, EA maintient que les ouvertures de packs ne sont pas qualifiables de jeux de hasard/argent.Des premiers changements significatifs pourraient arriver ces prochains mois, avec FIFA 22, par exemple. Nous devrions d'ailleurs découvrir pour la première fois cet épisode en juillet, à l'occasion de l' EA Play Live 2021