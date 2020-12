Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



est très populaire et surtout très lucratif. Chaque année, les joueurs sont de plus en plus dépensiers, pour le plus grand plaisir d'Electronic Arts. Malheureusement, certains gouvernements ne voient pas cela d'un bon œil,, lesquels donnent une petite chance d'obtenir des joueurs prisés et améliorer l'équipe. Selon eux, cela peut s'apparenter à un jeu d'argent et de hasard et créer une addiction chez le consommateur, comme l'ont révélé il y a déjà quelque temps les Pays-Bas et la Belgique, alors que de plus en plus d'anciens joueurs témoignent de la dangerosité du mode en France.Si EA n'a jamais réellement réagi, le studio a lancé il y a peu une nouvelle fonctionnalité pour limiter les dépenses en jeu . Il semblerait toutefois que le studio se prépare à interdire le mode dans plusieurs régions , comme le sous-entend une ligne de code trouvée dans les fichiers du jeu suite à la publication de la mise à jour 1.10 . Partagée par FUT Watch, cette ligne (popup.error.geoipblacklist) comprend également le message on ne peut plus clair : « FIFA ULTIMATE TEAM n'est actuellement pas accessible suite à la demande des autorités de votre région ».Nous ne savons bien évidemment pas quelles régions pourraient être touchées, mais nous pensons que la Belgique et les Pays-Bas sont les potentiels concernés, étant donné les actions gouvernementales à ce sujet. Cependant, EA communiquera en temps voulu si cette restriction voit bel et bien le jour.