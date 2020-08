Éric Cantona

Ashley Cole

Petr Čech

Samuel Eto'o

Fernando Torres

Philipp Lahm

Ferenc Puskás

Bastian Schweinsteiger

Davor Šuker

Nemanja Vidić

Xavi

Toutes les Icônes de FIFA 21

Roberto Baggio

Michael Ballack

Franco Baresi

John Barnes

Dennis Bergkamp

George Best

Laurent Blanc

Sol Campbell

Fabio Cannavaro

Éric Cantona

Carles Puyol

Carlos Alberto

Ashley Cole

Hernan Crespo

Johann Cruyff

Petr Čech

Kenny Dalglish

Deco

Alessandro Del Piero

Marcel Desailly

Didier Drogba

Emilio Butragueño

Michael Essien

Samuel Eto'o

Eusébio

Rio Ferdinand

Fernando Hierro

Garrincha

Gennaro Gattuso

Steven Gerrard

Ryan Giggs

Pep Guardiola

Ruud Gullit

Gheorghe Hagi

Thierry Henry

Pablo Hernández

Pippo Inzaghi

Kaká

Roy Keane

Miroslav Klose

Patrick Kluivert

Ronald Koeman

Philipp Lahm

Frank Lampard

Henrik Larsson

Michael Laudrup

Gary Lineker

Jari Litmanen

Luís Figo

Claude Makélélé

Paolo Maldini

Diego Maradona

Lothar Matthäus

Bobby Moore

Hidetoshi Nakata

Pavel Nedved

Alessandro Nesta

Jay-Jay Okocha

Marc Overmars

Michael Owen

Pelé

Emmanuel Petit

Robert Pirès

Ferenc Puskás

Sócrates

Andrea Pirlo

Raúl

Frank Rijkaard

Juan Román Riquelme

Rivaldo

Roberto Carlos

Ronaldinho

Ronaldo

Rui Costa

Ian Rush

Hugo Sánchez

Peter Schmeichel

Paul Scholes

Bastian Schweinsteiger

Clarence Seedorf

Alan Shearer

Andriy Shevchenko

Hristo Stoichkov

Davor Šuker

Fernando Torres

David Trezeguet

Marco van Basten

Edwin van der Sar

Ruud van Nistelrooy

Juan Sebastián Verón

Nemanja Vidić

Patrick Viera

Christian Vieri

Ian Wright

Xavi

Lev Yashin

Gianluca Zambrotta

Javier Zanetti

Zinédine Zidane

Gianfranco Zola

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les cartes prisées de tous les joueurs,, feront bien leur retour dans. Comme chaque année, quelques anciennes gloires du ballon rond vont venir rejoindre celles déjà présentes dans le mode Ultimate Team.Pour ce nouvel opus,, chacune d'entre elles possédant trois versions, soit 300 cartes, qui sortiront au fil de la saison. Onze légendes font ainsi leur apparition pour la première fois :Ces cartes restent, pour rappel, particulièrement rares, et sont vendues très cher sur le marché, ce qui en fait des cartes très recherchées et prisées par les joueurs, d'une part pour leurs statistiques, et d'autre part pour leur affinité avec les autres joueurs. Néanmoins, comme chaque année, certains chanceux arriveront en à récupérer une, voire plus, dans les packs, pour leur plus grand bonheur.Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste de toutesLa sortie de FIFA 21 est pour rappel programmée pour le 9 octobre 2020, sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.