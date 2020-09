FIFA 21 présente ses nouvelles célébrations

Nouvelles célébrations FIFA 21

Comment faire les nouvelles célébrations de FIFA 21 ?

A - célébration signature de Dele Alli → X/A

- célébration signature de Dele Alli → X/A Binoculars - célébration signature d'Ashley Barnes → X/A

- célébration signature d'Ashley Barnes → X/A Cry Baby → courir vers la caméra

→ courir vers la caméra Peace → maintenir L1/RB en appuyant deux fois sur carré ou X

→ maintenir L1/RB en appuyant deux fois sur carré ou X Selfie → courir vers l'adboards de célébration

→ courir vers l'adboards de célébration Disbelief → Maintenir R2/RT + le joystick droit vers le bas

→ Maintenir R2/RT + le joystick droit vers le bas Knee Slide Spin → Maintenir L1/LB + joystick droit vers le haut, droite, bas, gauche

→ Maintenir L1/LB + joystick droit vers le haut, droite, bas, gauche Royal Wave → O/B (célébration au hasard)

→ O/B (célébration au hasard) Finger Twist - célébration signature de Steven Bergwijn → X/A

- célébration signature de Steven Bergwijn → X/A Dance and Spin → maintenir R2/RT + joystick droit vers la droite deux fois

→ maintenir R2/RT + joystick droit vers la droite deux fois Hop and Point → maintenir R2/RT + joystick droit vers le bas deux fois

→ maintenir R2/RT + joystick droit vers le bas deux fois Surf and Flex → maintenir R2/RT + joystick droit vers le bas puis vers le haut

→ maintenir R2/RT + joystick droit vers le bas puis vers le haut Relax → maintenir R2/RT + joystick droit vers la gauche

→ maintenir R2/RT + joystick droit vers la gauche Camera Swipe → courir vers la caméra

Certains joueurs n'hésitent pas, lorsqu'ils marquent un but, à célébrer de façon originale avec leurs partenaires et leurs supporters. Parmi ces célébrations, quelques-unes sortent de lot et sont réutilisées par la suite, pouvant même devenir la marque de fabrique du joueur. Naturellement,, et même si certaines ont été enlevées , d'autres font leur arrivée.Nous pouvons donc retrouver, par exemple, le fameux « Cry Baby », utilisé notamment par Kylian Mbappé, la célébration type yoga du norvégien Erling Haaland, ou encore le fameux bisou à la caméra. Toutes ces nouvelles célébrations peuvent être visionnées en fin d'article via la vidéo d'Electronic Arts.Bien entendu, EA nous montre dans cette vidéo comment les réaliser, afin de pouvoir les utiliser sans difficulté, que ce soit en mode Carrière ou sur FUT.Pour rappel, FIFA 21 sortira le 9 octobre prochain sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, avant d'arriver sur next-gen. Vous pouvez, d'ores et déjà, le précommander