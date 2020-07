Electronic Arts nous avait donné rendez-vous ce 23 juillet pour découvrir le premier trailer de FIFA 21, permettant de découvrir quelques stars du ballon rond à l'œuvre.

Après une vague de déception suite à l'absence d'annonces quant à ce FIFA 21 lors de l'EA Play il y a quelques semaines, EA se devait de nous en dévoiler davantage, chose qu'a fait le studio ce 23 juillet. Ainsi, après avoir appris que Kylian Mbappé serait l'une des têtes d'affiche de cette nouvelle itération , un trailer digne de ce nom a été publié.En plus de ce trailer, visible plus bas,. Celui-ci permettra entre autres de pouvoir simuler les matchs tout en influant sur le cours de la partie, ou encore de suivre de manière plus importante le développement et la progression d'un jeune joueur. EA promet également une IA plus intelligente.Le mode FUT, très lucratif, proposera également quelques nouveautés. De plus amples informations seront données sur toutes les nouveautés durant le mois d'août, mais en attendant vous pouvez retrouver les grandes lignes sur le site officiel , doté d'un réalisme sans précédent selon EA, sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One dès le 9 octobre, et sur PS5 et Xbox Series X lorsqu'elles seront lancées.