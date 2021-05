FIFA 21 : Des cosmétiques individuels disponibles à l'achat, la communauté s'inquiète

Exemple de produits contenus dans la boutique temporaire.

vient d'ajouter un nouvel onglet dans la partie boutique de FIFA 21 , nommée « Stade ». Celle-ci propose aux joueurs d'acheter quelques éléments pour le club, que ce soit un maillot, un tifo ou encore un thème, ces derniers étant limités dans le temps, ce qui est une première pour la franchise FIFA.Habituellement, les joueurs ont accès à ces éléments de manière totalement aléatoire dans les packs, en échange de pièces, durement gagnées au fil des matchs, ou de Points FIFA (qui ne peuvent être obtenus qu'en payant avec de l'argent réel) ou via la boutique du jeu, avec des pièces. Mais, ici, EA a directement mis en vente ces objets, allant de 150 à 700 Points FIFA, ce qui correspond à environ 7 euros pour le pack le plus cher, ou 11 500 pièces à 60 000, soit quelques heures de jeu.La communauté s'inquiète donc de cette mise en place, qui pourrait appeler d'autres « événements » de ce genre et proposer, par exemple,. Jusqu'à maintenant, les objets exclusifs, qui ne pouvaient être obtenus que durant un certain temps, étaient débloqués soit en jouant via les Objectifs, soit avec les DCE.Dans le même temps, ces loot boxes, qui n'en seront plus si le joueur sait ce qu'il achète, sont de plus en plus pointées du doigt et certains pays veulent sanctionner durement les jeux qui en proposent, à l'image du Brésil . EA pourrait donc avoir trouvé une solution pour contourner les futures réglementations de ces pays qui souhaitent supprimer les loot booxes.