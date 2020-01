FIFA 20 et Modern Warfare en tête du classement des jeux les plus vendus au Royaume-Uni

FIFA et Call of Duty, deux des licences les plus populaires au monde, se placent une nouvelle fois sur les plus hautes marches du classement des jeux les plus vendus au Royaume-Uni. Red Dead Redemption 2 et GTA V sont également présents.

