Far Cry 6 partage une bande-annonce de gameplay et fait le point sur le jeu

Après une attente prolongée par un report de plus de six mois,est sur le point de débarquer. Mais pour que nous soyons tous bien informés de ce que proposera l'expérience, Ubisoft vient de publier une nouvelle vidéo, longue de presque sept minutes,. En prime, nous avons le droit à des séquences de gameplay.Pour récapituler grossièrement la vidéo, ou pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité de, nous nous retrouvons dans la peau de Dani Rojas qui a pour objectif de faire tomber le dictateur de Yara, Antón Castillo. Ce dernier dirige cette île tropicale sans compassion pour son peuple, ce qui conduit à une révolte, trame principale de l'histoire, bien qu'une multitude de missions proposeront d'autres choses, pour profiter de l'étendue de Yara et la magnificence de ses paysages.Vous devrez également améliorer vos camps en récoltant des ressources, mais surtout en fonction de vos besoins. Concernant les armes, vous allez pouvoir en fabriquer également selon votre façon de jouer ou ce que vous avez sous la main, étant donné qu'à Yara, il faut savoir s'adapter avec ce que l'on a.Notez que pour parvenir à vos fins, vous pourrez jouer en coopération, d'autant que l'expérience a également été pensée pour les utilisateurs aimant faire les jeux solo à plusieurs.Rendez-vous dès le 7 octobre pour découvrir tout cela par nous-mêmes, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.