Xbox Game Pass : Les nouveautés et jeux sortants en juillet 2022

Xbox Game Pass, les jeux entrants (juillet 2022)

Far Cry 5 - Console, PC & Cloud - 1er juillet.

Last Call BBS - PC - 5 juillet.

Yakuza 0 - Cloud, Console & PC - 5 juillet.

Yakuzą Kiwami - Cloud, Console & PC - 5 juillet.

DJMax Respect V - Cloud, Console & PC - 7 juillet.

Matchpoint: Tennis Championships - Console - 7 juillet.

Road 96 - Cloud, Console & PC - 7 juillet.

Escape Academy - Console & PC - 14 juillet.

Mon Amie Peppa Pig - Cloud, Console & PC - 14 juillet.

Overwhelm - PC - 14 juillet.

Pat'Patrouille : le film, À la rescousse d'Adventure City - Cloud, Console & PC - 14 juillet.

PowerWash Simulator - Cloud, Console & PC - 14 juillet.

Xbox Game Pass, les jeux sortants (juillet 2022)

Atomicrops - Cloud, Console & PC.

Carrion - Cloud, Console & PC.

Children of Morte - Cloud, Console & PC.

Lethal League Blaze - Cloud, Console & PC.

Le Xbox Game Pass n'est plus à présenter tant le service a fait et fait encore parler de lui, régulièrement. D'ailleurs, le catalogue du service accueille régulièrement de nouveaux jeux. À ce sujet, Microsoft a récemment dévoilé. De la même manière, nous savons désormaisPour le mois de juillet 2022, les joueurs et les joueuses pourront profiter de nouveaux jeux, via le Game Pass sur consoles (Xbox One, Xbox Series) et sur PC. Sans plus tarder, voici. À chaque fois, nous vous indiquons les plateformes concernées et la date d'arrivée dudit jeu, sur le service.Par ailleurs, au mois de juillet,. Dans la même idée que les jeux qui arrivent, nous vous indiquons les plateformes concernées. Notez que tous ces titres ne seront plus disponibles dans le Game Pass, dès le 15 juillet.L'article sera mis à jour si Microsoft annonce d'autres mouvements pour ce mois de juillet, concernant le