Far Cry 5 est jouable gratuitement durant un week-end

Ubisoft vient d'annoncer que le cinquième épisode majeur de la licence, Far Cry 5, allait être jouable gratuitement le temps d'un week-end.

Far Cry 5 gratuit un week-end

Disponible depuis le mois de mars 2018, Far Cry 5 a plutôt été un succès, étant même le jeu d'Ubisoft s'étant le plus vendu sur les consoles de la génération actuelle , en mai 2019. Un an plus tard, pour tenter de séduire de nouveaux joueur et avant, pourquoi pas, l'annonce d'un nouvel épisode,Ainsi,, la plateforme de l'éditeur. Pour celles et ceux qui ne posséderaient pas une connexion digne de ce nom, Ubisoft propose, dès maintenant, de le prétélécharger. Comme toujours, les joueurs qui décident d'acheter le jeu par la suite pourront transférer leur progression et reprendre la partie là où ils en étaient. Rendez-vous directement sur Uplay, ou à cette adresse , pour le télécharger.Pour rappel, dans cet épisode,. Dans ce vaste monde ouvert, vous allez devoir lutter contre une secte qui prédit une fin du monde imminente. En tant que jeune shérif, votre but sera de protéger les habitants de Hope County, mais bien évidemment, tout ne se passera pas comme prévu.