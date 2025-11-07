Prime Gaming : 13 jeux offerts pour novembre, avec du Fallout et Donjons & Dragons

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 novembre 2025 à 11h12
Amazon propose, une nouvelle fois, de bons jeux pour son offre Prime Gaming, avec une sélection de titres plutôt intéressante pour le mois de novembre 2025, qui comprend un opus Fallout.
Prime Gaming : 13 jeux offerts pour novembre, avec du Fallout et Donjons & Dragons
Comme vous le savez probablement déjà, les abonnés au service d'Amazon peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming. En plus d'obtenir des éléments pour de nombreux titres (Apex Legends, VALORANT, WoW, etc.), plusieurs jeux sont offerts. Souvent, nous avons affaire à des titres indépendants mais assez bons. D'autres fois, des productions de renom, c'est-à-dire des AAA, sont de la partie.

En ce qui concerne le mois de novembre 2025, nous avons le droit à plus d'une dizaine de jeux, dont certains sont liés à la licence Donjons & Dragons et un à celle Fallout.

Les jeux Prime Gaming pour novembre 2025

De ce fait, pour ce mois de novembre 2025, nous retrouvons au programme Fallout 76, mais aussi Fort Solis et PlateUp!. Mais, sans plus attendre, voici les jeux Prime Gaming de novembre 2025, et la date à partir de laquelle ils peuvent être réclamés.

Jeu
 Date d'arrivée Plateforme
New Tales from the Borderlands 6 novembre Epic Games Store
Dungeons & Dragons: Dark Sun Series 6 novembre GOG
Gas Station Simulator 6 novembre Epic Games Store
Lovecraft's Untold Stories 6 novembre Epic Games Store
Another World: 20th Anniversary Edition 13 novembre GOG
Fallout 76 13 novembre Microsoft Games Store
Fort solis 13 novembre GOG
Dark City: Kyiv Collector's Edition 13 novembre Amazon Games App
PlateUp! 20 novembre Epic Games Store
Dungeons & Dragons: Krynn Series 20 novembre GOG
Dream Tactics 20 novembre GOG
Big Adventure: Trip to Europe 6 collector's Edition 26 novembre Legacy Games
Gunslugs 26 novembre GOG

Miniature vidéo

Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en novembre 2025 ?

Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.

Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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