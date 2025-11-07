Prime Gaming : 13 jeux offerts pour novembre, avec du Fallout et Donjons & Dragons

Amazon propose, une nouvelle fois, de bons jeux pour son offre Prime Gaming, avec une sélection de titres plutôt intéressante pour le mois de novembre 2025, qui comprend un opus Fallout.
Comme vous le savez probablement déjà, les abonnés au service d'Amazon peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming
. En plus d'obtenir des éléments pour de nombreux titres (Apex Legends, VALORANT, WoW, etc.), plusieurs jeux sont offerts. Souvent, nous avons affaire à des titres indépendants mais assez bons. D'autres fois, des productions de renom, c'est-à-dire des AAA, sont de la partie.
En ce qui concerne le mois de novembre 2025
, nous avons le droit à plus d'une dizaine de jeux, dont certains sont liés à la licence Donjons & Dragons et un à celle Fallout.
Les jeux Prime Gaming pour novembre 2025
De ce fait, pour ce mois de novembre 2025
, nous retrouvons au programme Fallout 76, mais aussi Fort Solis et PlateUp!. Mais, sans plus attendre, voici les jeux Prime Gaming de novembre 2025
, et la date à partir de laquelle ils peuvent être réclamés.
|
Jeu
|Date d'arrivée
|Plateforme
|New Tales from the Borderlands
|6 novembre
|Epic Games Store
|Dungeons & Dragons: Dark Sun Series
|6 novembre
|GOG
|Gas Station Simulator
|6 novembre
|Epic Games Store
|Lovecraft's Untold Stories
|6 novembre
|Epic Games Store
|Another World: 20th Anniversary Edition
|13 novembre
|GOG
|Fallout 76
|13 novembre
|Microsoft Games Store
|Fort solis
|13 novembre
|GOG
|Dark City: Kyiv Collector's Edition
|13 novembre
|Amazon Games App
|PlateUp!
|20 novembre
|Epic Games Store
|Dungeons & Dragons: Krynn Series
|20 novembre
|GOG
|Dream Tactics
|20 novembre
|GOG
|Big Adventure: Trip to Europe 6 collector's Edition
|26 novembre
|Legacy Games
|Gunslugs
|26 novembre
|GOG
Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en novembre 2025 ?
Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée
et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.
Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming
, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours
.
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