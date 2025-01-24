Fallout : Un nouvel acteur aurait rejoint le casting pour la saison 2

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 janvier 2025 à 12h26
Le casting de la série TV Fallout s'étoffe encore pour sa deuxième saison, avec un nouvel acteur.
Fallout : Un nouvel acteur aurait rejoint le casting pour la saison 2
La saison 2 de la série TV Fallout est plutôt attendue par les téléspectateurs et téléspectatrices qui ont apprécié les premiers épisodes. Il y a peu de temps, nous avons appris que Macaulay Culkin (Maman, j'ai raté l'avion !) y aura un rôle. Toutefois, il ne serait pas le seul nouvel acteur à avoir rejoint le casting de la série Fallout.

Kumail Nanjiani dans la série TV Fallout ?

D'après Jeff Sneider, qui a partagé l'information sur son compte Twitter/X et dans un article sur The InSneider, Kumail Nanjiani aurait rejoint le casting de la saison 2 de la série TV Fallout. L'acteur est, notamment, connu pour ses rôles dans Les Éternels/Eternals de Marvel ou encore dans la série Obi-Wan Kenobi, pour ne citer que ces deux exemples. Jeff Sneider, qui est généralement bien informé, précise, toutefois, que cela n'a pas encore été confirmé par Amazon.
Rappelons qu'à l'heure actuelle, nous ne savons pas encore quand la saison 2 de la série TV Fallout se rendra disponible. D'autant plus que les récents incendies en Californie ont probablement impacté le calendrier de tournage des équipes. Reste à savoir, donc, quand nous pourrons découvrir les prochaines aventures de Lucy (jouée par Ella Purnell).

Miniature vidéo

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Si vous n'avez pas encore regardé la première saison de la série TV Fallout, sachez que celle-ci, qui comporte 8 épisodes au total, est à retrouver sur Prime Video.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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