Fallout : Un nouvel acteur aurait rejoint le casting pour la saison 2

Le casting de la série TV Fallout s'étoffe encore pour sa deuxième saison, avec un nouvel acteur.

Kumail Nanjiani dans la série TV Fallout ?

EXCLUSIVE: No confirmation from Amazon, but I'm told that @KumailN has joined the Season 2 cast of FALLOUT...https://t.co/P5Ohaq9zzi pic.twitter.com/KHHe6mRFuU — Jeff Sneider (@TheInSneider) January 23, 2025

La saison 2 de la série TV Fallout est plutôt attendue par les téléspectateurs et téléspectatrices qui ont apprécié les premiers épisodes. Il y a peu de temps, nous avons appris que Macaulay Culkin (Maman, j'ai raté l'avion !) y aura un rôle. Toutefois,D'après Jeff Sneider, qui a partagé l'information sur son compte Twitter/X et dans un article sur The InSneider,. L'acteur est, notamment, connu pour ses rôles dans Les Éternels/Eternals de Marvel ou encore dans la série Obi-Wan Kenobi, pour ne citer que ces deux exemples. Jeff Sneider, qui est généralement bien informé, précise, toutefois, que cela n'a pas encore été confirmé par Amazon.Rappelons qu'à l'heure actuelle, nous ne savons pas encore quand la saison 2 de la série TV Fallout se rendra disponible. D'autant plus que les récents incendies en Californie ont probablement impacté le calendrier de tournage des équipes. Reste à savoir, donc, quand nous pourrons découvrir les prochaines aventures de Lucy (jouée par Ella Purnell).Si vous n'avez pas encore regardé la première saison de la série TV Fallout, sachez que celle-ci, qui comporte 8 épisodes au total, est à retrouver sur Prime Video.