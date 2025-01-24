Fallout : Un nouvel acteur aurait rejoint le casting pour la saison 2

Fallout 76 date sa mise à jour next-gen, en même temps que le patch The Slasher
Fallout 76 va très prochainement se doter de versions sur les dernières consoles, en même temps qu'une nouvelle mise à jour, baptisée The Slasher.
Rappelons qu'à l'heure actuelle, nous ne savons pas encore quand la saison 2 de la série TV Fallout se rendra disponible. D'autant plus que les récents incendies en Californie ont probablement impacté le calendrier de tournage des équipes. Reste à savoir, donc, quand nous pourrons découvrir les prochaines aventures de Lucy (jouée par Ella Purnell).
EXCLUSIVE: No confirmation from Amazon, but I'm told that @KumailN has joined the Season 2 cast of FALLOUT...https://t.co/P5Ohaq9zzi pic.twitter.com/KHHe6mRFuU— Jeff Sneider (@TheInSneider) January 23, 2025
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