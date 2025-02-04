Fallout : Un élément précis de Fallout: New Vegas serait dans la saison 2 de la série TV

Fallout: New Vegas serait représenté dans la saison 2 de la série TV Fallout à travers un élément spécifique.

Un détail de Fallout: New Vegas dans la saison 2 de la série TV Fallout ?

Depuis la sortie de la première saison de la série TV Fallout, qui est repartie avec le prix de « la Meilleure adaptation » lors de la cérémonie des Game Awards 2024, les téléspectateurs et téléspectatrices attendent avec impatience de découvrir la suite des aventures de Lucy dans les Terres désolées.Effectivement, il y a très peu de temps, une image prise sur le plateau de tournage de la saison 2 de la série TV Fallout a été postée sur la Toile, notamment sur Reddit. Celle-ci montre. Rappelons que, dans le jeu, Dinky the T-Rex est une attraction routière, placée dans la région de Novac. Un clin d'œil qui pourrait grandement plaire aux fans de Fallout: New Vegas, si celui-ci s'avère bel et bien présent dans la saison 2 de la série Fallout.À l'heure actuelle, nous ne possédons pas encore de date de sortie pour la saison 2 de la série TV Fallout, dont le casting a été étoffé, notamment avec l'arrivée de l'acteur Macaulay Culkin (Maman j'ai raté l'avion). D'après de récentes rumeurs, Kumail Nanjiani (Les Éternels/Eternals) aurait également un rôle dans cette nouvelle saison, mais cela n'a pas été confirmé par Amazon.En attendant, les prochains épisodes de la série TV Fallout, sachez que la première saison, qui propose 8 épisodes au total, est disponible sur Prime Video.