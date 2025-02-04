Fallout : Un élément précis de Fallout: New Vegas serait dans la saison 2 de la série TV

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 février 2025 à 11h51
Fallout: New Vegas serait représenté dans la saison 2 de la série TV Fallout à travers un élément spécifique.
Fallout : Un élément précis de Fallout: New Vegas serait dans la saison 2 de la série TV
Depuis la sortie de la première saison de la série TV Fallout, qui est repartie avec le prix de « la Meilleure adaptation » lors de la cérémonie des Game Awards 2024, les téléspectateurs et téléspectatrices attendent avec impatience de découvrir la suite des aventures de Lucy dans les Terres désolées. La saison 2 de la série TV Fallout pourrait, d'ailleurs, mettre en scène une attraction présente dans Fallout: New Vegas.

Un détail de Fallout: New Vegas dans la saison 2 de la série TV Fallout ?

Effectivement, il y a très peu de temps, une image prise sur le plateau de tournage de la saison 2 de la série TV Fallout a été postée sur la Toile, notamment sur Reddit. Celle-ci montre une tête de T-Rex, qui serait une référence à Dinky the T-Rex de Fallout: New Vegas. Rappelons que, dans le jeu, Dinky the T-Rex est une attraction routière, placée dans la région de Novac. Un clin d'œil qui pourrait grandement plaire aux fans de Fallout: New Vegas, si celui-ci s'avère bel et bien présent dans la saison 2 de la série Fallout.

New leaks from Fallout season 2
byu/FeuTarse inFallout

À l'heure actuelle, nous ne possédons pas encore de date de sortie pour la saison 2 de la série TV Fallout, dont le casting a été étoffé, notamment avec l'arrivée de l'acteur Macaulay Culkin (Maman j'ai raté l'avion). D'après de récentes rumeurs, Kumail Nanjiani (Les Éternels/Eternals) aurait également un rôle dans cette nouvelle saison, mais cela n'a pas été confirmé par Amazon.

serie-fallout-visuel-lucy
En attendant, les prochains épisodes de la série TV Fallout, sachez que la première saison, qui propose 8 épisodes au total, est disponible sur Prime Video.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Fallout 76 date sa mise à jour next-gen, en même temps que le patch The Slasher
Fallout 76 19 août 2026

Fallout 76 date sa mise à jour next-gen, en même temps que le patch The Slasher

Fallout 76 va très prochainement se doter de versions sur les dernières consoles, en même temps qu'une nouvelle mise à jour, baptisée The Slasher.
Fallout 76 s'apprête à prendre un tournant beaucoup plus sombre
Fallout 76 10 août 2026

Fallout 76 s'apprête à prendre un tournant beaucoup plus sombre

Alors que Fallout 76 continue d'enrichir son univers post-apocalyptique, Bethesda prépare quelque chose de spécial. Jon Rush, le directeur créatif du jeu, vient de teaser l'arrivée très prochaine d'un contenu sombre. Une déclaration qui intrigue la communauté, à l'aube de la grand-messe de la gamescom.
Fallout 76 : Une nouvelle extension, en lien avec Fallout 3, est prévue
Fallout 76 20 juillet 2026

Fallout 76 : Une nouvelle extension, en lien avec Fallout 3, est prévue

Bethesda a annoncé, il y a très peu de temps, que Fallout 76 recevra une nouvelle extension en 2027.

commentaire (0)