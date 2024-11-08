Fallout : Un acteur star des années 90 présent dans la saison 2 de la série

Si vous avez apprécié la série Fallout, préparez vous à voir un visage bien connu des années 90 dans la prochaine saison de la série d'Amazon Prime.
Tout enfant ayant grandi dans les années 90 a dû voir au moins un film avec Macaulay Culkin
. Enfant star ayant marqué les années 90 et 2000, il a incarné le débrouillard Kévin dans la saga « Maman, j'ai raté l'avion » ou encore Richard dans « Richard au pays des livres magiques ». Cependant, l'acteur aujourd'hui adulte va prochainement rejoindre le casting de la série Fallout.
Succès critique et public, l'adaptation va avoir droit à une deuxième saison dans laquelle Macaulay Culkin va incarner un personnage énigmatique.
Macaulay Culkin arrive dans le monde apocalyptique de Fallout
Son nom n'est pas encore connu, mais les journalistes de Deadline
qui ont relayé l'infirmation ont appris que ce personnage serait « un génie fou ».
Ce rôle marquera également le retour de Macaulay Culkin dans un projet d'envergure, même si, depuis les années 90, il a eu de petits rôles dans des séries et des films, notamment dans American Horror Story. Quant à l'intrigue de cette deuxième saison, le reste de son casting ou sa date de diffusion, ils sont encore inconnus à l'heure actuelle.
De plus amples informations devraient être partagées dans les semaines à venir, et nous vous tiendrons informés dès que celles-ci seront publiées. Mais après les événements de la première saison, l'arrivée à New Vegas est très attendue par la communauté. Néanmoins, il faudra patienter au minimum jusque début 2026
pour découvrir la suite des aventures de Lucy, Maximus et La Goule dans le monde de Fallout.
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