Fallout : Tous les jeux de la licence par ordre de sortie

Dans ce qui suit, nous vous proposons de retrouver une liste recensant tous les jeux Fallout, disponibles à ce jour, classés selon leur ordre de sortie.

Les jeux Fallout selon leur ordre de sortie

Fallout

Année de sortie → 1997

Développeur → Interplay Inc.

Éditeur → Bethesda Softworks

Plateformes → PC et Mac

Fallout 2

Année de sortie → 1998

Développeur → Back Isle Studios.

Éditeur → Bethesda Softworks

Plateformes → PC et Mac

Fallout Tactics

Année de sortie → 2001

Développeur → Micro Forté

Éditeur → 14 Degrees East

Plateformes → PC

Fallout: Brotherhood of Steel

Année de sortie → 2004

Développeur → Interplay

Éditeur → Interplay

Plateformes → PlayStation 2 et Xbox

Fallout 3

Année de sortie → 2008

Développeur → Bethesda Game Studios

Éditeur → Bethesda Softworks

Plateformes → PlayStation 3, Xbox 360 et PC







Fallout: New Vegas

Année de sortie → 2010

Développeur → Obsidian Entertainment

Éditeur → Bethesda Softworks

Plateformes → PlayStation 3, Xbox 360 et PC

Fallout Shelter

Année de sortie → 2015

Développeur → Bethesda Game Studios

Éditeur → Bethesda Softworks

Plateformes → iOS/Android, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC





Fallout 4

Année de sortie → 2015

Développeur → Bethesda Game Studios

Éditeur → Bethesda Softworks

Plateformes → PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC

Fallout 76

Année de sortie → 2020

Développeur → Bethesda Game Studios

Éditeur → Bethesda Softworks

Plateformes → PlayStation 4, Xbox One et PC

La licence Fallout est, sans conteste, incontournable, que vous aimiez les univers post-apocalyptiques ou non. Celle-ci dispose, d'ailleurs, de différents titres, qui se sont rendus disponibles sur les vingt dernières années. Il se peut que vous dessiniez le projet (un tantinet fou) de faireou bien que vous désiriez en savoir plus au sujet de leur date de lancement, et ce, pour chacun d'entre eux.Dans tous les cas, et afin de vous aider à y voir plus clair, nous vous proposons, dans ce qui suit,Fallout, ou Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game, met les joueurs et les joueuses aux commandes de « l'Habitant de l'Abri », qui doit sortir de l'Abri 13 et explorer la Californie du sud afin de trouver une puce de rechange, servant à filtrer l'eau. En 2D et se jouant au tour par tour, Fallout a lancé la franchise.Suite directe du premier jeu de la licence, Fallout 2 remet en scène « l'Habitant de l'Abri », qui malgré le succès de sa précédente mission (dans Fallout), se retrouve banni de l'Abri 13 par le Superviseur. Ce premier construit alors la colonie Arroyo, qui est, malheureusement, très vite menacée par la famine et la canicule. Les joueurs, qui incarnent l'Être élu, doivent alors se mettre en quête d'une technologie, soit le « Jardin d'Éden en Kit » (JEK) qui permettra de remédier à cette situation.Comme son appellation le laisse penser, Fallout Tactics est un jeu de stratégie au tour par tour et temps réel, qui se place, d'un point de vue narratif, entre les deux premiers volets. La communauté y suit, alors, la Confrérie de l'Acier, qui doit surmonter différentes menaces et combattre diverses factions ennemies.Considéré comme un action-RPG et hack 'n slash, Fallout: Brotherhood of Steel, qui propose une vue à la troisième personne, nous invite à incarner un membre de la Confrérie, qui a pour objectif de retrouver des Paladins portés disparus. Le tout dans des niveaux linéaires, et sur une bande-son metal.Avec Fallout 3, Bethesda reprend la franchise. Ce nouvel opus, qui se déroule dans les environs de Washington, nous fait découvrir l'histoire d'un membre de l'abri 101, qui est à la recherche de son père, après que celui-ci a mystérieusement disparu.Apprécié par la communauté, Fallout: New Vegas met en scène le Courrier, en tant que protagoniste. Après une altercation musclée, le Courrier est laissé pour mort mais est, fort heureusement, sauvé par deux personnages. Fallout: New Vegas propose, alors, un périple centré sur la vengeance et se déroulant dans la ville de New Vegas, où différentes factions ont élu domicile.Véritable jeu de gestion, Fallout Shelter nous fait endosser le rôle de Superviseur d'un abri anti-atomique. Ainsi, nous devons constamment bâtir différentes salles utilitaires, recueillir des survivants, mener des raids à l'extérieur ou encore se défendre des factions ennemies, et ce, dans le but de faire prospérer notre abri ainsi que les habitants le peuplant.Très certainement l'un des meilleurs opus de toute la licence, Fallout 4 nous invite à contrôler l'Unique Survivant (homme ou femme), qui doit sauver son fils, Shaun, enlevé sous ses yeux alors qu'il était enfermé dans une cabine cryogénique, à la suite de bombardements de missiles nucléaires. Tout au long de l'aventure, la communauté est ainsi amenée à explorer le Commonwealth, à aider les colonies et à affronter diverses menaces, entre autres.Dernier opus en date de la franchise Fallout, Fallout 76, qui est sorti en 2020, propose une expérience quelque peu différente, du fait de sa composante multijoueur. Sur le titre, les joueurs et les joueuses peuvent accomplir, ensemble, différentes quêtes dans les Appalaches mais aussi construire leur propre camp, grâce à un système de construction assez varié.