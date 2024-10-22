Fallout : La saison 2 de la série TV débute son tournage dans peu de temps

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 octobre 2024 à 10h11
La saison 2 de la série TV Fallout d'Amazon va démarrer son tournage avant la fin de cette année 2024.
Fallout : La saison 2 de la série TV débute son tournage dans peu de temps
Disponible depuis le mois d'avril 2024 sur Prime Video, la première saison de la série TV Fallout a été appréciée par la communauté ainsi que par les critiques. Peu de temps après, nous apprenions que la série d'Amazon a été renouvelée pour une deuxième saison. D'ailleurs, le tournage de celle-ci devrait commencer en novembre de cette année.

Le tournage de la saison 2 de la série Fallout va bientôt débuter

Les journalistes de Screen Rant ont, récemment, pu s'entretenir avec l'actrice Leslie Uggams, qui incarne Betty Pearson, occupant le poste de Superviseur de l'Abri 33, à propos de la série TV Fallout. Au cours de l'interview, Leslie Uggams a notamment été questionnée à propos de la deuxième saison. Cette dernière a, ainsi, déclaré que le tournage de la saison 2 de la série TV Fallout va débuter au mois de novembre 2024 : « Nous commençons [à filmer] en novembre. J'ai hâte ».
Pour le moment, et comme vous vous en doutez, nous ne possédons pas la date de sortie de la saison 2 de la série Fallout. Il y a des chances que celle-ci se rende disponible sur nos écrans en 2025, voire début 2026. Toutefois, rien n'est encore sûr. De la même manière, Amazon n'a pas dévoilé d'informations au sujet de la suite des aventures de Lucy (jouée par Ella Purnell), dans les Terres désolées. Nul doute que nous en saurons plus dans les mois à venir. 

Miniature vidéo

Rappelons, pour conclure, que la première saison de la série TV Fallout est disponible sur Prime Video. Celle-ci comporte, au total, huit épisodes.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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