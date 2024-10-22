Fallout : La saison 2 de la série TV débute son tournage dans peu de temps

La saison 2 de la série TV Fallout d'Amazon va démarrer son tournage avant la fin de cette année 2024.

Le tournage de la saison 2 de la série Fallout va bientôt débuter

ICYMI! ⚡ The #Fallout show is almost ready to start filming according to an interview Screen Rant had with a star of the show! Leslie Uggams, who starred as the Overseer in Vault 33, revealed "We start [filming in] November. I'm excited about it." 🎥 https://t.co/d0KS8zNkC1 pic.twitter.com/szTx5f7K6u — Screen Rant (@screenrant) October 21, 2024

Disponible depuis le mois d'avril 2024 sur Prime Video, la première saison de la série TV Fallout a été appréciée par la communauté ainsi que par les critiques. Peu de temps après, nous apprenions que. D'ailleurs,Les journalistes de Screen Rant ont, récemment, pu s'entretenir avec l'actrice Leslie Uggams, qui incarne Betty Pearson, occupant le poste de Superviseur de l'Abri 33, à propos de la série TV Fallout. Au cours de l'interview, Leslie Uggams a notamment été questionnée à propos de la deuxième saison. Cette dernière a, ainsi, déclaré que: « Nous commençons [à filmer] en novembre. J'ai hâte ».Pour le moment, et comme vous vous en doutez, nous ne possédons pas la date de sortie de la saison 2 de la série Fallout. Il y a des chances que celle-ci se rende disponible sur nos écrans en 2025, voire début 2026. Toutefois, rien n'est encore sûr. De la même manière, Amazon n'a pas dévoilé d'informations au sujet de la suite des aventures de Lucy (jouée par Ella Purnell), dans les Terres désolées. Nul doute que nous en saurons plus dans les mois à venir.Rappelons, pour conclure, que la première saison de la série TV Fallout est disponible sur Prime Video. Celle-ci comporte, au total, huit épisodes.