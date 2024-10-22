Fallout : La saison 2 de la série TV débute son tournage dans peu de temps

Fallout 76 date sa mise à jour next-gen, en même temps que le patch The Slasher
Fallout 76 va très prochainement se doter de versions sur les dernières consoles, en même temps qu'une nouvelle mise à jour, baptisée The Slasher.
Pour le moment, et comme vous vous en doutez, nous ne possédons pas la date de sortie de la saison 2 de la série Fallout. Il y a des chances que celle-ci se rende disponible sur nos écrans en 2025, voire début 2026. Toutefois, rien n'est encore sûr. De la même manière, Amazon n'a pas dévoilé d'informations au sujet de la suite des aventures de Lucy (jouée par Ella Purnell), dans les Terres désolées. Nul doute que nous en saurons plus dans les mois à venir.
ICYMI! ⚡ The #Fallout show is almost ready to start filming according to an interview Screen Rant had with a star of the show! Leslie Uggams, who starred as the Overseer in Vault 33, revealed "We start [filming in] November. I'm excited about it." 🎥 https://t.co/d0KS8zNkC1 pic.twitter.com/szTx5f7K6u— Screen Rant (@screenrant) October 21, 2024
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