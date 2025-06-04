Fallout 76 se met à la pêche avec la mise à jour Parti en fission

Bethesda a, récemment, déployé une toute nouvelle mise à jour sur Fallout 76, qui accueille la pêche.

Fallout 76 accueille la pêche grâce à une nouvelle mise à jour

#Fallout76's newest season, Season 21: Gone Fission is arriving June 3! pic.twitter.com/WV8H4mKV2s — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) May 22, 2025

La mise à jour Parti en fission apporte des ajustements pour les combats

Comme vous avez pu le constater, la pêche est une activité de plus en plus présente sur les jeux (Final Fantasy, Stardew Valley, etc.). D'ailleurs,En effet, le 3 juin 2025,(« Gone Fission » dans la langue de Shakespeare). Grâce à ce patch, les joueurs et les joueuses peuvent désormais s'adonner à, et ce, dans n'importe quel plan d'eau.D'ailleurs, comme précisé par les développeurs, c'est en se rendant dans le Bourbier, et plus précisément au Repos du Pêcheur, que ces derniers peuvent se lancer dans cette activité. Là-bas, trois personnages peuvent être rencontrés et la quête « Larguer les amarres », accordant une canne à pêche fonctionnelle, peut être débutée. Ce nouvel outil peut être amélioré, notamment en terminant des défis de pêche ou bien des quêtes quotidiennes de pêche, et peut accueillir des appâts (commun, amélioré, superbe). Remarquons également que les conditions météorologiques ont un impact sur les types de poissons obtenus., dont celle baptisée « Bouchées de poisson » et une autre à base de poisson grillé. À ce propos, Bethesda précise que la communauté a la possibilité d'obtenir de nouvelles recettes culinaires à partir de poissons en accomplissant les quêtes quotidiennes de pêche. De nouveaux objets de C.A.M.P. peuvent, en outre, être récupérés grâce à ces quêtes, tandis qu'une série de récompenses inédites a été ajoutée via la Saison 21.Avec la mise à jour Skyline Valley, Bethesda avait déjà posé les jalons de son projet de rééquilibrage du système de combat de. Avec ce nouveau patch,. Les joueurs et les joueuses peuvent, notamment, s'attendre à des changements au niveau des armes, des modules d'armes et diverses autres modifications. Le tout ayant été détaillé via un article sur le site officiel ainsi qu'une publication sur le compte Twitter/X du studio.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur PS4, Xbox One ainsi que sur PC.