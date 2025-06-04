Fallout 76 se met à la pêche avec la mise à jour Parti en fission

Bethesda a, récemment, déployé une toute nouvelle mise à jour sur Fallout 76, qui accueille la pêche.
Comme vous avez pu le constater, la pêche est une activité de plus en plus présente sur les jeux (Final Fantasy, Stardew Valley, etc.). D'ailleurs, Bethesda a décidé de se mettre à la page et a, ainsi, introduit la pêche sur le dernier opus de la franchise Fallout, Fallout 76
.
Fallout 76 accueille la pêche grâce à une nouvelle mise à jour
En effet, le 3 juin 2025, Bethesda a déployé la mise à jour « Parti en fission »
(« Gone Fission » dans la langue de Shakespeare) sur Fallout 76
. Grâce à ce patch, les joueurs et les joueuses peuvent désormais s'adonner à la pêche dans les Appalaches
, et ce, dans n'importe quel plan d'eau.
D'ailleurs, comme précisé par les développeurs, c'est en se rendant dans le Bourbier, et plus précisément au Repos du Pêcheur, que ces derniers peuvent se lancer dans cette activité. Là-bas, trois personnages peuvent être rencontrés et la quête « Larguer les amarres », accordant une canne à pêche fonctionnelle, peut être débutée. Ce nouvel outil peut être amélioré, notamment en terminant des défis de pêche ou bien des quêtes quotidiennes de pêche, et peut accueillir des appâts (commun, amélioré, superbe). Remarquons également que les conditions météorologiques ont un impact sur les types de poissons obtenus.
Cette nouvelle mise à jour pour Fallout 76 a également apporté diverses recettes
, dont celle baptisée « Bouchées de poisson » et une autre à base de poisson grillé. À ce propos, Bethesda précise que la communauté a la possibilité d'obtenir de nouvelles recettes culinaires à partir de poissons en accomplissant les quêtes quotidiennes de pêche. De nouveaux objets de C.A.M.P. peuvent, en outre, être récupérés grâce à ces quêtes, tandis qu'une série de récompenses inédites a été ajoutée via la Saison 21.
La mise à jour Parti en fission apporte des ajustements pour les combats
Avec la mise à jour Skyline Valley, Bethesda avait déjà posé les jalons de son projet de rééquilibrage du système de combat de Fallout 76
. Avec ce nouveau patch, les développeurs continuent leur travail sur ce point et ont ainsi fait plusieurs ajustements
. Les joueurs et les joueuses peuvent, notamment, s'attendre à des changements au niveau des armes, des modules d'armes et diverses autres modifications. Le tout ayant été détaillé via un article sur le site officiel ainsi qu'une publication sur le compte Twitter/X du studio.
Rappelons, en guise de conclusion, que Fallout 76
est à retrouver sur PS4, Xbox One ainsi que sur PC.
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