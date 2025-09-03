Fallout 76 s'offre une refonte du C.A.M.P grâce à une mise à jour, ça va plaire aux constructeurs

Bethesda a, récemment, déployé une nouvelle mise à jour sur Fallout 76, qui apporte de gros changements pour le C.A.M.P.
Comme vous le savez probablement déjà, en plus de proposer différentes quêtes et événements, Fallout 76
invite les joueurs et les joueuses à bâtir leur propre camp dans les Terres désolées. D'ailleurs, les développeurs ont décidé d'apporter quelques changements et ont ainsi retravaillé le C.A.M.P. de Fallout 76
.
La refonte du C.A.M.P. de Fallout 76 est arrivée avec la dernière mise à jour
En effet, il y a très peu de temps, Bethesda a sorti une toute nouvelle mise à jour sur Fallout 76
. Comme dit ci-dessus, ce patch introduit d'importantes modifications et nouveautés pour le système de C.A.M.P. du dernier opus Fallout
.
Ainsi, les joueurs et les joueuses de Fallout 76 peuvent désormais profiter de règles de construction permissives
. Par exemple, les objets sont désormais dispensés de l'accrochage automatique, tandis que certains d'entre eux peuvent être placés sans fondations. Dans la même idée, la communauté a, à présent, accès à trois modes de placement (mode accrochage, mode collision, mode libre), alors que les restrictions de placement au sol et dans les airs ont été allégées.En outre, le menu Atelier a, lui aussi, profité d'une refonte
. La navigation dans l'interface utilisateur a, ainsi, été rendue plus facile, notamment grâce à une meilleure organisation des catégories. Les développeurs ont, par ailleurs, ajouté une fonctionnalité permettant de verrouiller des items
, ce qui empêche le recyclage, la revente ou bien l'échange accidentel.
Points forts de la mise à jour
- Règles de construction permissives : laissez libre cours à votre créativité ! Les règles de construction permissives vous permettent de construire de nouveaux styles de C.A.M.P.s.
- Nouvelle interface utilisateur d'atelier : l'interface utilisateur de l'atelier a été totalement repensée pour vous permettre de trouver plus facilement les objets de C.A.M.P. que vous recherchez.
- Verrouillage d'objet : ne recyclez plus jamais votre équipement par erreur grâce à cette option très demandée.
- Combat : améliorations apportées à la visée manuelle et en mode SVAV, plus de nombreuses augmentations de dégâts et de portée.
- Saison 22 : Vie moderne : qui dit résident moderne dit maison moderne.
De nouvelles améliorations pour les combats
Bethesda a profité de ce nouveau patch pour continuer son travail sur l'amélioration des combats sur Fallout 76
. D'après les informations partagées, cette mise à jour améliore l'expérience visée manuelle, la formule du mode SVAV et les effets de dégâts sur la durée
.
De plus, ce patch renforce « de manière significative
» les dommages des armes de corps à corps et à distance, tout en augmentant la portée de l'ensemble de l'arsenal. Plusieurs aptitudes d'armes ont également été modifiées, pour l'occasion.
Pour conclure, rappelons que Fallout 76
est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS4, Xbox One mais aussi sur PC.
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