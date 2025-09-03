Fallout 76 s'offre une refonte du C.A.M.P grâce à une mise à jour, ça va plaire aux constructeurs

Bethesda a, récemment, déployé une nouvelle mise à jour sur Fallout 76, qui apporte de gros changements pour le C.A.M.P.

La refonte du C.A.M.P. de Fallout 76 est arrivée avec la dernière mise à jour

Points forts de la mise à jour

Règles de construction permissives : laissez libre cours à votre créativité ! Les règles de construction permissives vous permettent de construire de nouveaux styles de C.A.M.P.s.

Nouvelle interface utilisateur d'atelier : l'interface utilisateur de l'atelier a été totalement repensée pour vous permettre de trouver plus facilement les objets de C.A.M.P. que vous recherchez.

Verrouillage d'objet : ne recyclez plus jamais votre équipement par erreur grâce à cette option très demandée.

Combat : améliorations apportées à la visée manuelle et en mode SVAV, plus de nombreuses augmentations de dégâts et de portée.

Saison 22 : Vie moderne : qui dit résident moderne dit maison moderne.

De nouvelles améliorations pour les combats

Comme vous le savez probablement déjà, en plus de proposer différentes quêtes et événements,invite les joueurs et les joueuses à bâtir leur propre camp dans les Terres désolées. D'ailleurs,En effet, il y a très peu de temps,. Comme dit ci-dessus,Ainsi,. Par exemple, les objets sont désormais dispensés de l'accrochage automatique, tandis que certains d'entre eux peuvent être placés sans fondations. Dans la même idée, la communauté a, à présent, accès à trois modes de placement (mode accrochage, mode collision, mode libre), alors que les restrictions de placement au sol et dans les airs ont été allégées.. La navigation dans l'interface utilisateur a, ainsi, été rendue plus facile, notamment grâce à une meilleure organisation des catégories. Les développeurs ont, par ailleurs, ajouté, ce qui empêche le recyclage, la revente ou bien l'échange accidentel.. D'après les informations partagées,De plus, ce patch renforce « de manière significative » les dommages des armes de corps à corps et à distance, tout en augmentant la portée de l'ensemble de l'arsenal. Plusieurs aptitudes d'armes ont également été modifiées, pour l'occasion.Pour conclure, rappelons queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS4, Xbox One mais aussi sur PC.