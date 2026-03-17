Fallout 76 : MàJ du 17 mars 2026, patch notes et détails

Fallout 76 date sa mise à jour next-gen, en même temps que le patch The Slasher
Fallout 76 va très prochainement se doter de versions sur les dernières consoles, en même temps qu'une nouvelle mise à jour, baptisée The Slasher.
Patch notes de la mise à jour du 17 mars 2026 de Fallout 76
Gameplay
- Correction d'un problème qui faisait que le « Chainsaw Flamer » touchait sa cible trop rapidement, infligeant ainsi plus de dégâts que prévu.
- Correction d'un problème qui permettait aux dégâts reflétés de tuer « Scorchbeast Queen » en un seul coup.
Pip-Boy
- Correction d'un problème qui empêchait les joueurs d'utiliser les raccourcis pour augmenter la quantité d'objets qu'ils souhaitaient jeter.
- Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de fermer le Pip-Boy à l'aide de la touche « B » comme prévu.
- Correction d'un problème qui empêchait la fonction de défilement de revenir en haut de la liste après avoir atteint le bas.
- Correction d'un problème qui faisait que le tri de l'inventaire revenait à ses paramètres par défaut après avoir quitté le Pip-Boy.
- Correction d'un problème qui permettait de placer une armure assistée déployée dans la réserve à l'aide de l'onglet « Nouveau » du Pip-Boy.
- Correction d'un problème qui entraînait l'absence des statistiques des objets dans l'onglet « Objets ».
UI
- Modification de la touche de raccourci du menu « Open Season » sur PC : « CTRL » a été remplacé par « Y ».
- Modification de la dénomination de plusieurs effets de mutation dont la formulation pouvait prêter à confusion.
Autres
- Correction d'un problème qui entraînait le déséquipement des emotes, des sacs de butin et des tentes de survie à chaque lancement du jeu.
- Les joueurs ne recevront plus de messages fréquents du type « En attente d'une réponse du serveur » lorsqu'il n'y a pas de problème au niveau du serveur.
- Correction d'un problème qui empêchait les joueurs d'extraire l'ADN de « Scorchbeast Queen » durant la mission quotidienne « Heart of the Enemy ».
- Correction de cas où le jeu pouvait planter lors de la mise au rebut d'objets légendaires ou dans un établi.
- Correction d'un problème où les répliques de Pip-Boy n'apparaissaient pas lorsqu'elles étaient placées dans le présentoir Pip-Boy.
commentaire (1)
DEPUIS LA DERNIERE MISE A JOUR , FALLOUT 76 N' ARRETE PAS DE PLANTER . IL S'ARRETE .