Fallout 76 : MàJ du 17 mars 2026, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 mars 2026 à 15h50
Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour déployée le 17 mars 2026 sur Fallout 76.
Fallout 76 : MàJ du 17 mars 2026, patch notes et détails
En ce mardi 17 mars 2026, Fallout 76 s'offre une toute nouvelle mise à jour. Celle-ci, qui a été déployée après une maintenance des serveurs, apporte principalement des corrections quant à des problèmes rencontrés par les joueurs et les joueuses, notamment après l'arrivée du patch majeur Backwoods.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour du 17 mars 2026 de Fallout 76.

Patch notes de la mise à jour du 17 mars 2026 de Fallout 76

Gameplay

  • Correction d'un problème qui faisait que le « Chainsaw Flamer » touchait sa cible trop rapidement, infligeant ainsi plus de dégâts que prévu.
  • Correction d'un problème qui permettait aux dégâts reflétés de tuer « Scorchbeast Queen » en un seul coup.

Pip-Boy

  • Correction d'un problème qui empêchait les joueurs d'utiliser les raccourcis pour augmenter la quantité d'objets qu'ils souhaitaient jeter.
  • Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de fermer le Pip-Boy à l'aide de la touche « B » comme prévu.
  • Correction d'un problème qui empêchait la fonction de défilement de revenir en haut de la liste après avoir atteint le bas.
  • Correction d'un problème qui faisait que le tri de l'inventaire revenait à ses paramètres par défaut après avoir quitté le Pip-Boy.
  • Correction d'un problème qui permettait de placer une armure assistée déployée dans la réserve à l'aide de l'onglet « Nouveau » du Pip-Boy.
  • Correction d'un problème qui entraînait l'absence des statistiques des objets dans l'onglet « Objets ».

UI

  • Modification de la touche de raccourci du menu « Open Season » sur PC : « CTRL » a été remplacé par « Y ».
  • Modification de la dénomination de plusieurs effets de mutation dont la formulation pouvait prêter à confusion.

Autres

  • Correction d'un problème qui entraînait le déséquipement des emotes, des sacs de butin et des tentes de survie à chaque lancement du jeu.
  • Les joueurs ne recevront plus de messages fréquents du type « En attente d'une réponse du serveur » lorsqu'il n'y a pas de problème au niveau du serveur.
  • Correction d'un problème qui empêchait les joueurs d'extraire l'ADN de « Scorchbeast Queen » durant la mission quotidienne « Heart of the Enemy ».
  • Correction de cas où le jeu pouvait planter lors de la mise au rebut d'objets légendaires ou dans un établi.
  • Correction d'un problème où les répliques de Pip-Boy n'apparaissaient pas lorsqu'elles étaient placées dans le présentoir Pip-Boy.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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GRDC (invité) Le 20/03/2026 à 21:33

DEPUIS LA DERNIERE MISE A JOUR , FALLOUT 76 N' ARRETE PAS DE PLANTER . IL S'ARRETE .