Fallout 76 est jouable gratuitement pendant quelques jours, faites vite

Bethesda a, récemment, annoncé que les joueurs et les joueuses peuvent découvrir Fallout 76 gratuitement, pendant une semaine.

Fallout 76 est gratuit pendant une semaine

Play #Fallout76 free from October 22 to October 29! pic.twitter.com/oSHaG9liCf — Fallout (@Fallout) October 22, 2024

PC Édition Standard → 32,19 € au lieu de 40 €, soit 20 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 3,09 € au lieu de 70 €, soit 96 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Très souvent, les studios de développement et éditeurs proposent à la communauté d'essayer leur(s) jeu(x) gratuitement pendant une période déterminée, afin d'attirer de nouveaux joueurs et joueuses. Depuis quelques mois maintenant, Bethesda ne déroge pas à la règle et a, d'ailleurs, annoncé queEn effet, comme indiqué dans une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise post-apocalyptique de Bethesda,. Pour être plus précis,. D'après les informations partagées,concerne toutes les plateformes de jeu, à savoir Xbox, PlayStation et PC (via Steam).Cette nouvelle devrait ravir toutes celles et ceux qui attendaient une telle occasion pour découvrir le dernier opus de la licence Fallout et, ainsi, explorer les Appalaches en solo ou bien avec des amis.Rappelons, d'ailleurs, que Bethesda a prévu un événement spécial, ce mercredi 23 octobre 2024 dès 21h (heure française), c'est-à-dire pour le « Fallout Day » de cette année. Celui-ci sera diffusé sur les canaux habituels, notamment sur Twitch, et dévoilera des informations concernant les nouveaux contenus à venir surest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC. Vous pouvez vous procurer le jeu, tout en faisant de belles économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :