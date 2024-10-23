Fallout 76 est jouable gratuitement pendant quelques jours, faites vite

Bethesda a, récemment, annoncé que les joueurs et les joueuses peuvent découvrir Fallout 76 gratuitement, pendant une semaine.
Très souvent, les studios de développement et éditeurs proposent à la communauté d'essayer leur(s) jeu(x) gratuitement pendant une période déterminée, afin d'attirer de nouveaux joueurs et joueuses. Depuis quelques mois maintenant, Bethesda ne déroge pas à la règle et a, d'ailleurs, annoncé que Fallout 76 est jouable gratuitement en ce moment même
.
Fallout 76 est gratuit pendant une semaine
En effet, comme indiqué dans une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise post-apocalyptique de Bethesda, Fallout 76 est jouable gratuitement ces prochains jours
. Pour être plus précis, les joueurs et les joueuses peuvent essayer le titre, sans débourser un seul centime, du 22 au 29 octobre 2024
. D'après les informations partagées, cette semaine de gratuité pour Fallout 76
concerne toutes les plateformes de jeu, à savoir Xbox, PlayStation et PC (via Steam).
Cette nouvelle devrait ravir toutes celles et ceux qui attendaient une telle occasion pour découvrir le dernier opus de la licence Fallout et, ainsi, explorer les Appalaches en solo ou bien avec des amis.
Rappelons, d'ailleurs, que Bethesda a prévu un événement spécial, ce mercredi 23 octobre 2024 dès 21h (heure française), c'est-à-dire pour le « Fallout Day » de cette année. Celui-ci sera diffusé sur les canaux habituels, notamment sur Twitch, et dévoilera des informations concernant les nouveaux contenus à venir sur Fallout 76
.Fallout 76
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC. Vous pouvez vous procurer le jeu, tout en faisant de belles économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :
- PC
- Édition Standard → 32,19 € au lieu de 40 €, soit 20 % de réduction.
- Xbox
- Édition Standard → 3,09 € au lieu de 70 €, soit 96 % de réduction.
- PlayStation
- Carte PSN 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
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