Bethesda travaille sur un jeu multijoueur non annoncé

Plusieurs projets sont en cours de développement au sein de Bethesda Game Studios, Starfield et The Elder Scrolls VI étant les deux qui font le plus parler. Néanmoins, la société, qui a d'ailleurs été rachetée par Microsoft, semble avoir d'autres surprises pour la communauté.Cette dernière mentionne effectivement que « Bethesda Game Studios recherche un ingénieur serveur qualifié pour aider à créer et améliorer les systèmes d'un titre non annoncé », et nous apprend donc deux choses. La première,, il est même qualifié de triple A, et la deuxième est qu'il s'agit d'r, ou tout du moins avec des composants en ligne.Selon si le projet n'en est qu'à ses débuts ou s'il est plus avancé,, étant donné que Bethesda sera de la partie. Des nouvelles de Starfield voire TES VI sont également attendues. Sachant que ce projet est entre les mains de l'équipe d'Austin, au Texas, équipe qui a travaillé sur Fallout 76 , plus de deux ans après le dernier. Affaire à suivre.