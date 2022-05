Fall Guys va devenir free-to-play et arrive sur Xbox et Switch

IT'S HAPPENING!



See you on PlayStation, Nintendo Switch, Xbox, and EGS on June 21!!!! pic.twitter.com/gLLzdMDD7Q — Fall Guys - BIG Announcement TODAY!!!! (@FallGuysGame) May 16, 2022

Disponible depuis l'été 2020 sur PC (Steam) et sur PS4, Fall Guys est sur le point de débarquer sur Xbox et sur Nintendo Switch. Deux portages, très attendus par les joueurs et les joueuses, qui arrivent dans seulement quelques semaines.Il y a quelques jours, nous vous indiquions que les développeurs de chez Mediatonic avaient une annonce importante à faire, concernant leur titre, Fall Guys. L'événement a, comme prévu, eu lieu ce lundi 16 mai. Ainsi, Mediatonic a annoncé que. Dès lors, il sera aussi possible de l'obtenir depuis la plateforme Epic Games Store. Par ailleurs, à cette date précise,. Remarquons que le soft propose déjà le cross-play et la cross-progression.Ce sera également l'occasion de découvrir. Nommée « Free For All », elle introduira de tous nouveaux challenges, récompenses, événements et même une nouvelle monnaie in-game : Show-Bucks. Notez que toutes celles et tous ceux ayant acheté Fall Guys, avant la date du 21 juin, recevront automatiquement et gratuitement le bundle Legacy Pack ainsi sur le Season Pass de la nouvelle saison.