Fall Guys : Une annonce importante à venir

🚨 THE BIG ANNOUNCEMENT ™ 🚨



🗓️ 16th of May

⏰ 18:00 BST



📺 W H E R E ?

YouTube: https://t.co/bGKEHjiQPh

Twitch: https://t.co/ET3QrsrlrH



Also on Twitter, TikTok... everywhere



❤️ this tweet to be automatically notified when the announcement is live! 👀 pic.twitter.com/JbZOzY4TQJ — Fall Guys (@FallGuysGame) May 12, 2022

Fall Guys ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Fall Guys France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Falls Guys s'est rendu disponible au cours de l'été 2020, sur PC (via Steam) et sur PS4. Depuis son lancement officiel, les joueurs et joueuses sévissant sur Nintendo Switch et consoles Xbox attendent avec impatience l'arrivée des portages de Fall Guys sur lesdites plateformes. Cela pourrait arriver, prochainement.En effet, récemment, les développeurs de Falls Guys ont déclaré, via le compte officiel Twitter du soft, qu'sera faite. Si nous ne connaissons pas précisément le contenu de cette annonce,Tout d'abord, mentionnons le fait que le compte Twitter Nintendo of America a retweeté ce post. Par ailleurs, sur le subreddit de Falls Guys , les joueurs ont partagé une capture d'écran concernant une notification apparaissant en jeu : celle-ci enjoint la communauté à regarder l'événement en ligne pour en savoir plus au sujet des portages Xbox et Nintendo Switch.Pour le moment, nous vous invitons, néanmoins, à prendre ces informations avec de grosses pincettes. Il ne s'agit là que de rumeurs et d'hypothèses. Afin de savoir si oui ou non les versions Nintendo Switch et Xbox de Falls Guys arriveront prochainement, il faut attendre l'annonce du 16 mai. Bien évidemment, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.