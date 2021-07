Fall Guys : Un nouveau skin Among Us arrive

new among us costume dropping on friday



its a little bit suspicious if you were to ask me



~ bert pic.twitter.com/GgKSrNGyNr — Bert from Fall Guys (@FallGuysGame) June 30, 2021

et Among Us font partie des jeux sensation de cette fin d'année 2020, même si actuellement les joueurs sont moins au rendez-vous sur l'un et l'autre de ces titres. Le battle royale de Mediatonic n'a d'ailleurs pas lésiné sur les cross-over depuis sa sortie pour proposer des skins inédits et faisant hommage à certaines licences vidéoludiques ou de la culture pop, comme Godzilla ou Bomberman, pour ne citer qu'eux.Pour commencer ce mois de juillet sur les chapeaux de roue,, pour la deuxième fois, après un premier disponible au début de la saison 4. Celui-ci est représenté par une aubergine et non plus un œuf, comme le premier. Une version alternative de ce costume proposera une visière fendue et des dents apparentes.Pour rappel,est disponible sur PC et PS4. Il arrivera plus tard dans l'année sur Nintendo Switch et Xbox One et Series, mais aucune date fixe n'est connue, suite au report de ces versions . Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire