Fall Guys subit une vague de review bombing

We're currently being review-bombed on Steam...



We're working really hard to get running smoothly for SO MANY players!



We know it's super frustrating, but if you could hold off from negatively reviewing - Until you get chance to play the game, it would really help us out — Fall Guys (@FallGuysGame) August 4, 2020

Wow, you are seriously the best!



You've positive-bombed our review score back to Mostly Positive! I didn't know that was a thing?



Thank you so much for your belief in what we're building here!



Hopefully server issues will continue to improve!



Community of The Year 2020 pic.twitter.com/6Cha74fwb4 — Fall Guys (@FallGuysGame) August 4, 2020

Malgré deux bêtas ayant eu lieu en amont de son lancement ce 4 août, les serveurs n'ont pas réussi à tenir face à la vague de joueurs qui ont voulu tenter l'expérience, que ce soit sur PC via Steam ou PlayStation 4. Suite à cette arrivée massive de joueurs, Mediatonic a tenté à plusieurs reprises de résoudre ces problèmes de serveurs, qui empêchaient principalement les utilisateurs de lancer une partie, même si certains problèmes persistent.De ce fait, nombre de joueurs se sont plaints sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la page Steam du jeu,. Pour faire face à cette vague, les développeurs ont pris les devants sur les réseaux sociaux en demandant à la communauté et aux personnes qui auraient pu être frustrées de ne pas pouvoir lancer une partie de prendre leur mal en patience et d'être compréhensifs, et ne pas poster d'avis négatifs peu pertinents.Malgré tout, la plupart, les évaluations étant même « très positives » au moment où nous écrivons ces lignes. Qui plus est, la communauté a souhaité aider le jeuce qui n'a évidemment pas manqué de faire réagir les développeurs, touchés par cet acte.Si la priorité pour les développeurs est pour le moment la stabilité des serveurs,, lequel a déjà été brièvement abordé par Mediatonic