Fall Guys : Sonic devrait faire son retour, avec un niveau dédié

Sonic x Fall Guys level image. It is called Bean Hill Zone! pic.twitter.com/8moTOYP3Ny — 🏈 Pancake - Fall Guys Leaks + Info 🏈 (@FGPancake) June 30, 2022

No assets for tops yet, but here are Sonic x Fall Guys collab costumes. Super Sonic, Eggman, and Tails. pic.twitter.com/PYZROgdZUf — 🏈 Pancake - Fall Guys Leaks + Info 🏈 (@FGPancake) June 30, 2022

Fall Guys ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Fall Guys France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

De nombreuses collaborations ont déjà eu lieu entre Fall Guys et les licences vidéoludiques ou de la culture populaire, et Sonic en fait partie.et profite de la popularité du battle royale, à la suite de son passage en free-to-play, pour organiser un événement spécial. Celui-ci devrait, entre autres choses,Cette information émane du dataminer FGPancake, lequel avait, par exemple, fait fuiter l'événement Épreuve Spartan avant son officialisation. Il a d'ailleurs partagé une image de ce prétenduEn outre, de nouveaux cosmétiques devraient être introduits,. Il se peut cependant que des cosmétiques soient offerts aux joueurs, par le biais de défis spéciaux. Nous en saurons plus lorsque Mediatonic aura officialisé cet événement, qui n'a aucune date de sortie pour le moment.Pour les amateurs de Sonic, rappelons qu'un jeu open world arrivera normalement en fin d'année 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series, et Nintendo Switch, avec Sonic Frontiers . Quant à, sachez qu'il est disponible en free-to-play, sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch depuis la fin de ce mois de juin.