Fall Guys : Patch notes de la saison 4 et nouveautés

Fall Guys patch notes saison 4

Nouveaux niveaux

Skyline Stumble

Hoverboard Heroes

Basketfall

Short Circuit

Power Trip

Big Shots

Roll On

Nouvelles fonctionnalités

Squad Mode : En tant qu'équipe de chaque joueur, vous pourrez tous revendiquer fièrement la victoire si l'un d'entre vous remporte la partie.

: En tant qu'équipe de chaque joueur, vous pourrez tous revendiquer fièrement la victoire si l'un d'entre vous remporte la partie. Daily Challenges : Connectez-vous chaque jour pour récupérer encore plus de récompenses.

: Connectez-vous chaque jour pour récupérer encore plus de récompenses. Crown Shards : Récupérez des éclats de couronnes pour former, avec 60, une couronne.

Nouveaux rounds

Squad Race : Marquez des points pour votre équipe en franchissant la ligne d'arrivée. Plus votre position est élevée, plus vous marquerez de points. Les équipes avec le moins de points sont éliminées. Chaque membre aura donc son rôle à jouer et la partie n'est jamais perdue d'avance.

: Marquez des points pour votre équipe en franchissant la ligne d'arrivée. Plus votre position est élevée, plus vous marquerez de points. Les équipes avec le moins de points sont éliminées. Chaque membre aura donc son rôle à jouer et la partie n'est jamais perdue d'avance. Squad Survival : Ici, vous marquez des points en restant hors de la gélatine (slime). Les équipes ayant le score le plus bas seront éliminées.

Fall Guys ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Fall Guys France

