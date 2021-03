Fall Guys lève le voile sur l'un des niveau de la saison 4

Here's one of the S E V E N new levels from Season 4!



Skyline Stumble



A 60-player gauntlet with Low Gravity Zones, Forcefields, Flippity Bippities, Chonky Buttons, and Spicy Light Swingers! pic.twitter.com/GR5Oe4dH1E — Fall Guys 4041 SOON (@FallGuysGame) March 10, 2021

Teasée il y a quelques jours par. Après les chevaliers et les mondes féériques de Noël, place cette fois-ci à un tout autre univers : le futur ! Malgré l'annonce du studio, les détails restaient légers, mais nous pouvions tout de même deviner queMediatonic a décidé d'en montrer davantage, et a de ce fait. Intitulé « Skyline Stumble », ce level se montre très coloré et surtout armé de beaucoup de jeux de lumière.S'apparentant à un flipper géant, de nouveaux éléments de décor et obstacles ont fait leur apparition :. Ces derniers ralentissent toujours plus les petits bonshommes de gelée dans leur parcours. En plus de toutes ces nouveautés,Pour rappel,. En attendant, profitez des dernières heures qu'il vous reste afin de terminer le Passe de combat de la saison 3.