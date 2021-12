Fall Guys : les versions Xbox et Switch n'arriveront pas avant 2022

Nous savons que tout le monde est excité par l'arrivée de Fall Guys sur Xbox et Nintendo Switch. Il y a eu de nombreuses spéculations sur les réseaux sociaux concernant ce portage avec la saison 6 et nous voulons clarifier que ce n'est pas le cas. Merci pour votre patience, il s'agit de l'une de nos plus grandes priorités et nous sommes impatients de vous en dire plus en 2022.

Fall Guys ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs

Cela fait maintenant plus d'un an quea atterri sur PC et PlayStation 4. Très populaire à l'époque, une partie des joueurs, qui n'y avait pas accès, avait demandé à Mediatonic, studio de développement, de lancer une version Xbox et Switch, afin que tous puissent accéder au battle royale. Ces versions ont finalement été annoncées six mois après son lancement, et devaient arriver entre juin et septembre 2021. Malheureusement, elles ne sont jamais arrivées, et les développeurs, concentrés sur autre chose, n'ont pas donné trop de nouvelles, si ce n'est en annonçant un petit retard.À l'occasion de la sortie de la saison 6, plusieurs joueurs ont pensé que, afin de profiter de regain d'intérêt du jeu. Toutefois, pour éviter toute confusion, mais aussi des rumeurs inutiles,. Il faudra en effet patienter encore un peu pour voirEn d'autres termes, il va falloir attendre encore quelques semaines, au minimum, avant d'en savoir plus sur ce portage et avoir une vraiereste disponible sur PC et PlayStation, depuis août 2020. Si vous souhaitez l'acheter sur PC tout en faisant quelques économies,