MàJ du 20 août Fall Guys Les skins de Valve sont maintenant disponibles sur PS4.

Le nombre de joueurs maximal pour Chutes montagneuses est maintenant de 15.

Tail Tag et Royal Fumble ne dureront plus que 1 minute 30.

Il n'y aura plus deux jeux en équipe à la suite.

Soucieux de prendre en compte l'avis de la communauté afin d'améliorer l'expérience Fall Guys, Mediatonic a apporté quelques changements à son battle royale afin que les parties offrent plus de souplesse et moins de redondance.Ainsi, les jeux d'équipe n'arriveront plus deux fois d'affilée, pour le plus grand plaisir de certains joueurs. Le niveau final Chutes montagneuses pourra maintenant accueillir 15 joueurs, alors que la durée des manches où il faut attraper une queue a été réduite, passant à 1 minute et 30 secondes. Aucun nouveau contenu n'est disponible avec cette mise à jour, mais cela ne saurait tarder, puisque les développeurs travaillent ardemment pour enrichir Fall Guys . Retrouvez ci-dessous le petit patch note de la mise à jour de ce 20 août. Fall Guys est pour rappel disponible sur PC, via Steam, et sur PS4 (gratuit via le PS Plus).