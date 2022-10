Fall Guys : L'événement Falloween et le crossover avec SOS Fantômes sont disponibles

Pseudo Voleur de bonbons Coût : 200 points

200 Kudos Coût : 300 points

Plaque nominale Hanté Coût : 500 points

Motif Champ de citrouilles Coût : 500 points

Pant-hooouuuufles Coût : 1 000 points.



Si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur Fall Guys ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Fall Guys France

Comme beaucoup d'autres studios de développement et éditeurs, Mediatonic a ajouté du nouveau contenu à son party game free-to-play,, pour célébrer la fête d'Halloween.À commencer par un, nommé, qui est disponible jusqu'au 31 octobre prochain. Ainsi, pendant quelques jours, les joueurs et les joueuses peuvent découvrir le mode de jeu « Voleurs de bonbons ». Comme à l'accoutumée, ce sera l'occasion pour ces derniers d'accomplir divers défis afin de récupérer des récompenses. D'ailleurs, voici la liste des éléments qu'il est possible d'obtenir (et leur coût) durant ledit événement :En plus de « Falloween », Fall Guys a accueilli. Ainsi, la boutique a été agrémentée de nouveaux skins, en lien avec l'emblématique franchise SOS Fantômes : la combinaison Chasseur de fantômes, le masque Zuul, la tenue Gozer, et bien d'autres, sont actuellement disponibles à l'achat. Pour l'occasion, Mediatonic a partagé un nouveau trailer présentant l'ensemble de ces nouveautés.Rappelons, pour finir, que Fall Guys est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le titre de Mediatonic et Devolver Digital est passé free-to-play, le 21 juin 2022.