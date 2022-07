Fall Guys : Jeux des idoles, détails et récompenses de l'événement

Jeux des idoles, les détails

Participe à n'importe quelle manche dans Ronde Hexathlon - 1

Gagne Ronde Hexathlon - 1

Atteins la manche 3 dans Émission spéciale de groupe - 1

Atteins la manche finale dans Émission spéciale de groupe - 1

Gagne Émission spéciale de groupe - 1

Atteins la manche 3 dans Émission duos - 1

Gagne Émission spéciale duos de groupes - 1

Atteins la manche 4 dans Émission solo - 1

Atteins la manche finale dans Émission solo

Gagne Émission solo -1

Jeux des idoles, les récompenses

Pseudo Athlète des Jeux des idoles

200 Kudos

Plaque de joueur

Costume Héros en or

Même si le passage en free-to-play deest une totale réussite, puisque des millions de personnes ont tenté l'expérience en étant, très souvent, séduites, le plus dur arrive pour Mediatonic. En effet, l'objectif, maintenant, est de fidéliser les joueurs dans le but de les inciter à revenir, encore et encore, sur le party game. Pour cela, des événements spéciaux, avec des récompenses dédiées, sont organisés, commePour cet événement, il vous est demandé de participervous proposant plusieurs niveaux et une finale sur Hex-Anneau, mais aussi à des émissions de groupe, en duo et à quatre et enfin en duo. En bref, tous les modes de jeu. Les défis ne sont pas bien compliqués :Chaque défi validé vous permettra d'obtenir des étoiles, dans le but de récupérer les récompenses (voir ci-dessous). Vous l'aurez compris, il peut être particulièrement difficile de tout débloquer, compte tenu des demandes.Les récompenses sont plutôt intéressantes, étant donné que nous retrouvons :Vous avez jusqu'à mardi pour valider tous ces défis et récupérer les récompenses, dont les tenues.