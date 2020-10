Fall Guys : Des skins pour Sonic, Geralt de Riv et bien plus ont fuité

Leaked Sonic Skin! (Thanks to @FallMix for the help) pic.twitter.com/MWXEqEwMBS — HYPEX - Fall Guys Leaks & News (@HypexFG) October 8, 2020

Collaboration with Untitled Goose Game:

- 'The Goose' Costume

- 'The Groundskeeper' Costume

- 'The Wimp' Costume



Release Date: ??? (not in files yet) — mix - Fall Guys Leaks (@FallMix) October 8, 2020

New update brings @OliverAge24's very own Fall Guy to the game! pic.twitter.com/aWxNSugiQA — mix - Fall Guys Leaks (@FallMix) October 8, 2020

Les joueurs depeuvent profiter de la saison 2 et ses nouveautés depuis ce 8 octobre, comprenant notamment plusieurs nouveaux niveaux. Cependant, les ajouts devraient continuer d'affluer ces prochaines semaines, surtout pour ce qui est des skins.Suite à la publication de la mise à jour, dont les détails peuvent être trouvés ici , les dataminers ne se sont pas fait prier pour aller fouiller les fichiers du jeu et débusquer quelques indices sur les possibles ajouts futurs. Il semblerait que Mediatonic implante d'ici peu plusieurs skins rendant hommage à d'autres licences vidéoludiques,, selon Hypex et FallMix. D'ailleurs, un aperçu de Sonic est disponible :Malheureusement, aucune date n'a été trouvée, mais cela devrait se faire dans les prochaines semaines. D'autres collaborations devraient également avoir lieu, avec le jeu Untitled Goose Game, entre autres, qui pourrait proposer aux joueurs un skin donnant l'apparence d'une oie.Plus original encore,Pour rappel,est disponible sur PC et PlayStation 4. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire