Fall Guys date sa saison 5 et dévoile son contenu

Nouvelles épreuves disponible le 20 juillet dans Fall Guys

Treetop Tumble - Empruntez des itinéraires ramifiés dans une course effrénée jusqu'à l'arrivée. Rempli de périlleuses balançoires en rondins et de grenouilles expansibles (oui, sérieusement). Qui sait où vos choix vous mèneront ?

- Empruntez des itinéraires ramifiés dans une course effrénée jusqu'à l'arrivée. Rempli de périlleuses balançoires en rondins et de grenouilles expansibles (oui, sérieusement). Qui sait où vos choix vous mèneront ? Stompin’ Ground - Que se passe-t-il quand les haricots s'aventurent sur le territoire des rhinocéros ? Eh bien, préparez-vous à le découvrir ! Courez, plongez et esquivez dans une fuite trépidante de trois rhinocéros mécaniques. Bonne chance.

Que se passe-t-il quand les haricots s'aventurent sur le territoire des rhinocéros ? Eh bien, préparez-vous à le découvrir ! Courez, plongez et esquivez dans une fuite trépidante de trois rhinocéros mécaniques. Bonne chance. Lost Temple - Notre épreuve la plus ambitieuse à ce jour... et c'est une nouvelle finale ! Naviguez dans le Temple Perdu dont la forme et le chemin vers la Couronne sont en perpétuel changement.

Notre épreuve la plus ambitieuse à ce jour... et c'est une nouvelle finale ! Naviguez dans le Temple Perdu dont la forme et le chemin vers la Couronne sont en perpétuel changement. Lily Leapers - Bondissez au rythme de Lily Leapers. Gardez la tête froide pour réaliser un atterrissage parfait et conquérir chaque étage en sautant de tambour en tambour.

Bondissez au rythme de Lily Leapers. Gardez la tête froide pour réaliser un atterrissage parfait et conquérir chaque étage en sautant de tambour en tambour. Bubble Trouble - Bubble Trouble est une lutte en cinq voies entre haricots rapides et rêves de bulles ! Frayez-vous un chemin entre les zones remplies d'obstacles pour obtenir votre glorieuse qualification.

Bubble Trouble est une lutte en cinq voies entre haricots rapides et rêves de bulles ! Frayez-vous un chemin entre les zones remplies d'obstacles pour obtenir votre glorieuse qualification. Pegwin Pool Party - Dévalez des toboggans rapides et attrapez ces satanés Pegwins. Plus vous vous accrochez longtemps, plus vous gagnez de points. Nous espérons que vous avez une poigne de fer !

Événements à durée limitée et objectifs à remplir

Fall Guys ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Fall Guys France

qui offrira un thème axé sur la jungle, et bien que les anciennes épreuves seront toujours disponibles,a décidé de lever le voile sur 6 niveaux inédits, sur le thène de cette nouvelle saison. En plus de ces derniers, des événements à durée limitée pointeront le bout de leur nez, ainsi que plusieurs objectifs à remplir, le tout, en équipe.Au nombre de 6, les joueurs découvriront un univers sur le thème de la jungle au travers de ces nouvelles épreuves faites de faune et de flore. Voici le détail de ces dernières :En plus de ces nombreuses nouvelles épreuves,. Ces derniers permettront à nos bonshommes de gelée de, dont des costumes rares, des émoticônes, des plaques de noms, des motifs, et pleins d'autres « surprises ».Par ailleurs, les joueurs auront également. Il s'agit d'une nouvelle expérimentation dans laquelle les joueurs devront faire équipe, que ce soit en duo ou trio, et exécuter des spectacles. Fall Guys accueillera sa saison 5 ce 20 juillet, et ce sera peut-être l'occasion de découvrir si oui ou non les skins issus des jeux les plus emblématiques de Sony seront bel et bien présents ou non.