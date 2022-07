Fall Guys : Comment faire une emote ?

Comment faire une emote dans Fall Guys ?

Comment obtenir plus d'emotes ?

Fall Guys ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Fall Guys France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

étant un jeu multijoueur, où la compétition fait rage, il n'est pas surprenant de voir que Mediatonic a implanté des animations (emotes), que les joueurs peuvent utiliser en pleine partie. Vous avez, déjà, très probablement dû croiser des adversaires qui n'hésitaient pas à les utiliser à foison, que ce soit dans une course devant la ligne d'arrivée, ou un niveau de survie, en attendant que le danger se rapproche.Mais si vous ne savez pas, ou comment faire pour en débloquer encore plus, nous vous expliquons tout.Les, une fois le round lancé. Pour cela, il suffit d'appuyer sur les touches directionnelles de votre manette, se trouvant à gauche. Il s'agit des touches par défaut. Sur PC, si vous utilisez un clavier, vous allez devoir utiliser les touches 1-2-3-4 pour jouer les emotes. Vous pouvez, à tout moment, remapper ces touches via les paramètres.De base, si vous n'avez jamais joué à, vous n'avez que quatre emotes de débloquées, mais vous pourrez en avoir bien plus au fil du temps. Pour, vous pouvez en acheter dans la boutique du jeu. En effet, de temps à autre, vous aurez la possibilité d'acheter des emotes, contre des Kudos ou des Émissious. Sinon, vous pouvez en récupérer via le Passe de combat, qui en propose chaque saison.Vous pouvez ensuite vous rendre dans l'onglet de personnalisation, puis dans « ANIM-KOOL » pour modifier les emotes que vous allez pouvoir jouer en jeu. Seulement quatre peuvent être activées, il faudra donc faire un choix si vous en avez plus.