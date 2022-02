Fall Guys ajoute, enfin, le cross-play

Le cross-play arrive enfin dans Fall Guys

Fall Guys ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur

Lors de la sortie de Fall Guys, en août 2020, Mediatonic, en charge du développement du battle royale décalé, avait précisé que. Malheureusement, cela a pris plus de temps et il aura fallu attendre le rachat de la société par Epic Games pour voirÀ l'occasion de la mise à jour de mi-saison 6, les développeurs ont donc annoncé une bonne nouvelle :Comme l'ont indiqué les développeurs sur leurs réseaux sociaux, et le site officiel, une fois cette mise à jour téléchargée, il sera possible de créer un groupe avec ses amis, quelle que soit leur plateforme de jeu. S'il était déjà possible de le faire en partie personnalisée, il est désormais possible de le faire dans tous les modes de jeu. Ainsi, vous pourrez jouer avec vos amis sans aucune distinction de plateforme, ce qui devrait faire du bien au battle royale, qui a vu sa communauté légèrement fondre avec le temps.Le seul prérequis, qui n'en est pas vraiment un si vous êtes un joueur assidu, est le fait, pour profiter de cette fonctionnalité. Le reste se fera naturellement, que ce soit pour inviter de nouveaux amis ou former un groupe.La mise à jour n'ajoute pas de contenu majeur, et il faudra patienter pour voir Fall Guys arriver sur d'autres plateformes, bien que les développeurs aient indiqué qu'ils avaient progressé ces deniers mois.reste disponible sur PC et PlayStation, depuis août 2020. Si vous souhaitez l'acheter sur PC tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :