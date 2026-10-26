Clap de fin pour Factorio après la sortie de son tout dernier patch de contenu

Après huit années de développement acharné et un succès retentissant sur Steam, Factorio déploie sa mise à jour 2.1. Ce patch marque la fin d'une époque pour ce monument de la gestion, dont les créateurs se tournent désormais vers de nouveaux horizons.

Le célèbre jeu de gestion et de survie Factorio vient de franchir une étape historique dans son développement. Le studio indépendant Wube Software a officiellement lancé la mise à jour 2.1, présentée comme le tout dernier ajout de contenu majeur. Depuis son arrivée en accès anticipé en 2016, le jeu a littéralement créé un genre à part entière, mêlant brillamment construction de base, optimisation logistique et survie en milieu hostile.

Une ultime mise à jour riche en nouveautés

Testée minutieusement pendant plusieurs mois par la communauté, cette version 2.1 apporte une multitude d'améliorations de confort pour les joueurs les plus investis. Les développeurs expliquent dans leur communiqué sur Steam que cette mise à jour rassemble toutes les petites fonctionnalités et les finitions qu'ils souhaitaient intégrer lors de la sortie de la version 2.0, mais pour lesquelles le temps avait manqué.











Le correctif regorge de détails techniques qui raviront les ingénieurs virtuels les plus exigeants. Parmi les ajouts les plus notables, les fusées spatiales peuvent désormais transporter plusieurs types d'objets différents lors d'un seul et même lancement. De plus, les rails surélevés peuvent enfin être construits directement au-dessus des soutes, et les mines terrestres servent maintenant de déclencheurs ou de détecteurs d'ennemis. Wube Software a clairement précisé qu'il s'agissait de l'ultime grand patch de contenu, bien que de petits correctifs mineurs pour traquer les derniers bugs puissent encore voir le jour dans les mois à venir.

Le refus catégorique des promotions

La fin du développement actif de Factorio permet de dresser le bilan spectaculaire d'un jeu au parcours totalement atypique. Avec plus de 234 000 évaluations positives sur la boutique Steam, le titre affiche un taux de satisfaction exceptionnel de 98 %. Selon les classements spécialisés, il se hisse ainsi à la 35e place des meilleurs jeux de la plateforme de Valve, se plaçant juste derrière Elden Ring.

Ce succès commercial et critique colossal s'est pourtant construit avec une politique tarifaire unique dans l'industrie : le jeu n'a absolument jamais été en promotion. Les développeurs ont toujours refusé de brader leur création, allant même jusqu'à en augmenter le prix de base en 2023 afin de s'adapter à l'inflation mondiale.

Il ne s'agit pas de visibilité ou de ventes, il s'agit de respecter les joueurs qui ont déjà acheté le jeu. Nous ne voulons pas récompenser les personnes qui attendent pour acheter le jeu, le tarif actuel est un prix que nous jugeons raisonnable.

Alors que le long chapitre de Factorio se referme doucement, l'équipe de développement ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Le studio a récemment affirmé qu'il commençait déjà à jeter les bases de ce à quoi pourrait ressembler son prochain grand projet. Si ce futur titre bénéficie de la même exigence que son illustre aîné, il marquera sans aucun doute une nouvelle page de l'histoire du jeu vidéo indépendant.