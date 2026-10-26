Clap de fin pour Factorio après la sortie de son tout dernier patch de contenu

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 octobre 2026 à 09h00
Après huit années de développement acharné et un succès retentissant sur Steam, Factorio déploie sa mise à jour 2.1. Ce patch marque la fin d'une époque pour ce monument de la gestion, dont les créateurs se tournent désormais vers de nouveaux horizons.
Ajouter aux sources préférées
Clap de fin pour Factorio après la sortie de son tout dernier patch de contenu

Le célèbre jeu de gestion et de survie Factorio vient de franchir une étape historique dans son développement. Le studio indépendant Wube Software a officiellement lancé la mise à jour 2.1, présentée comme le tout dernier ajout de contenu majeur. Depuis son arrivée en accès anticipé en 2016, le jeu a littéralement créé un genre à part entière, mêlant brillamment construction de base, optimisation logistique et survie en milieu hostile.

Une ultime mise à jour riche en nouveautés

Testée minutieusement pendant plusieurs mois par la communauté, cette version 2.1 apporte une multitude d'améliorations de confort pour les joueurs les plus investis. Les développeurs expliquent dans leur communiqué sur Steam que cette mise à jour rassemble toutes les petites fonctionnalités et les finitions qu'ils souhaitaient intégrer lors de la sortie de la version 2.0, mais pour lesquelles le temps avait manqué.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Le correctif regorge de détails techniques qui raviront les ingénieurs virtuels les plus exigeants. Parmi les ajouts les plus notables, les fusées spatiales peuvent désormais transporter plusieurs types d'objets différents lors d'un seul et même lancement. De plus, les rails surélevés peuvent enfin être construits directement au-dessus des soutes, et les mines terrestres servent maintenant de déclencheurs ou de détecteurs d'ennemis. Wube Software a clairement précisé qu'il s'agissait de l'ultime grand patch de contenu, bien que de petits correctifs mineurs pour traquer les derniers bugs puissent encore voir le jour dans les mois à venir.

Le refus catégorique des promotions

La fin du développement actif de Factorio permet de dresser le bilan spectaculaire d'un jeu au parcours totalement atypique. Avec plus de 234 000 évaluations positives sur la boutique Steam, le titre affiche un taux de satisfaction exceptionnel de 98 %. Selon les classements spécialisés, il se hisse ainsi à la 35e place des meilleurs jeux de la plateforme de Valve, se plaçant juste derrière Elden Ring.

Miniature vidéo

Ce succès commercial et critique colossal s'est pourtant construit avec une politique tarifaire unique dans l'industrie : le jeu n'a absolument jamais été en promotion. Les développeurs ont toujours refusé de brader leur création, allant même jusqu'à en augmenter le prix de base en 2023 afin de s'adapter à l'inflation mondiale.

Il ne s'agit pas de visibilité ou de ventes, il s'agit de respecter les joueurs qui ont déjà acheté le jeu. Nous ne voulons pas récompenser les personnes qui attendent pour acheter le jeu, le tarif actuel est un prix que nous jugeons raisonnable.

Alors que le long chapitre de Factorio se referme doucement, l'équipe de développement ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Le studio a récemment affirmé qu'il commençait déjà à jeter les bases de ce à quoi pourrait ressembler son prochain grand projet. Si ce futur titre bénéficie de la même exigence que son illustre aîné, il marquera sans aucun doute une nouvelle page de l'histoire du jeu vidéo indépendant.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Factorio va bientôt recevoir sa dernière mise à jour majeure
Factorio 01 juin 2026

Factorio va bientôt recevoir sa dernière mise à jour majeure

Wube Software a, récemment, indiqué que le patch 2.1 sera la dernière mise à jour majeure de Factorio.
Factorio : Démarrage record pour l'extension Space Age
Factorio 24 octobre 2024

Factorio : Démarrage record pour l'extension Space Age

Disponible depuis le 21 octobre 2024, Factorio : Space Age a enregistré un nombre important de connexions simultanées, et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.
Factorio : L'extension Space Age trouve sa date de sortie et détaille son contenu
Factorio 09 juillet 2024

Factorio : L'extension Space Age trouve sa date de sortie et détaille son contenu

Les développeurs de chez Wube Software LTD ont révélé, il y a peu de temps, la date de sortie de l'extension « Space Age », qui apportera plusieurs nouveautés sur Factorio.
Factorio, l'un des jeux les mieux notés sur Steam, va avoir le droit à une extension
Factorio 31 août 2023

Factorio, l'un des jeux les mieux notés sur Steam, va avoir le droit à une extension

Sept ans après sa sortie, les développeurs de Factorio ont annoncé qu'une première extension allait voir le jour, avec la collaboration d'un moddeur connu de certains joueurs.
Factorio : Le jeu se prépare à sortir de l'Early Access, mais avec une hausse du prix d'achat !
Factorio 02 avril 2018

Factorio : Le jeu se prépare à sortir de l'Early Access, mais avec une hausse du prix d'achat !

En développement depuis le printemps 2012, Factorio, le jeu de gestion d'usines, ayant pour but de construire une fusée, a enfin une date de sortie dans sa version finale.

commentaire (0)