Factorio va bientôt recevoir sa dernière mise à jour majeure

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 01 juin 2026 à 16h44
Wube Software a, récemment, indiqué que le patch 2.1 sera la dernière mise à jour majeure de Factorio.
Factorio va bientôt recevoir sa dernière mise à jour majeure

Disponible depuis de nombreuses années maintenant, Factorio a profité de multiples mises à jour, agrémentant et améliorant l'expérience. Pour autant, les joueurs et les joueuses doivent se préparer : le patch 2.1 sera la dernière mise à jour majeure de Factorio.

Après le patch 2.1, plus de mises à jour majeures pour Factorio

factorio-constructions

En effet, via un récent article sur le site officiel du jeu, qui a notamment été relayé sur Twitter/X, les développeurs de chez Wube Software ont partagé la nouvelle : Factorio ne recevra plus de mises à jour majeures après le déploiement du patch 2.1. Après sa sortie, le studio se concentrera, de ce fait, sur la correction de bugs, « de la prise en charge et de la compatibilité avec différentes plateformes, ainsi que des fonctionnalités liées au modding, etc. » : 

Nous envisageons la version 2.1 comme notre dernière mise à jour majeure de Factorio, après quoi nous nous concentrerons sur le support à long terme. Il s'agira donc notamment de corrections de bugs, de la prise en charge et de la compatibilité avec différentes plateformes, ainsi que des fonctionnalités liées au modding, etc. En dehors de cela, nous estimons avoir atteint un stade satisfaisant pour mettre un terme au développement actif du gameplay.

De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il ne faut pas s'attendre à des nouveautés du côté du gameplay pour Factorio après le déploiement de la mise à jour 2.1, qui a, d'ailleurs, révélé son contenu.

La mise à jour 2.1 de Factorio en dit plus sur son contenu

factorio-structures

Dans la même publication, Wube Software a apporté des détails concernant la mise à jour 2.1 de Factorio. Le studio précise, ainsi, ne pas avoir « abordé le développement de la version 2.1 avec l'intention d'ajouter de nouveaux contenus volumineux ou des fonctionnalités majeures ».

Dès lors, ce nouveau patch apportera des améliorations de qualité de vie et pour le modding, ainsi que des corrections et de « petites fonctionnalités ». Cette mise à jour n'introduira pas de nouvelles planètes, de nouveaux ennemis ou encore de nouveaux arbres de recherche et chaînes de ressources, comme l'indique Wube Software.

Rappelons, pour conclure, que Factorio est à retrouver sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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