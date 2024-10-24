Factorio : Démarrage record pour l'extension Space Age

Disponible depuis le 21 octobre 2024, Factorio : Space Age a enregistré un nombre important de connexions simultanées, et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.
Entre le bac à sable et le jeu de gestion, Factorio est un titre hautement recommandé par les joueurs. Lancé dans sa version finale le 14 août 2020 sur Steam, le titre est l'un des plus appréciés de la plateforme avec 96,79 % d'évaluations positives
à l'heure où ces lignes sont écrites. En août 2023, il avait d'ailleurs suscité l'enthousiasme de sa communauté via l'annonce de sa première extension : Spage Age
. Celle-ci est disponible depuis le 21 octobre 2024 sur la plateforme, et les joueurs ont répondu à l'appel.
Plus de 91 000 connexions simultanées pour Factorio : Space Age
Cette extension double la taille du jeu originel et permet de poursuivre l'aventure après le lancement de vos premières fusées en direction de l'espace. En plus d'aventures intergalactiques, Factorio : Space Age ajoute de nouveaux éléments pour protéger votre usine des éléments destructeurs venus du ciel. D'ailleurs, cette richesse de contenu était attendue, car SteamDB a noté une pointe à 91 801 connexions simultanées le soir du lancement. Cette moyenne s'est d'ailleurs maintenue sur les 3 jours suivant la sortie de Space Age.
Sur Reddit, les fans partagent leur excitation via des publications pour chaque palier symbolique franchi. Les paliers des 30 000 et des 70 000 joueurs actifs ont ainsi fait réagir certains utilisateurs de la plateforme. Mais ils sont nombreux à prédire un pic de connexion dépassant réunissant 100 000 créateurs d'usines
au cours du week-end.
Si cette extension devrait attirer les curieux, Factorio reste un jeu très apprécié sans l'ajout de ce DLC de grande ampleur
. Avant la sortie de Spage Age, le titre enregistre des moyennes de connexion simultanées avoisinant les 20 000 joueurs. L'engouement des fans est donc intact, et il devrait même être renforcé par ces nouvelles heures de jeu à venir.
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