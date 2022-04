Evil Dead: The Game : Les rôles Survivor et Demon présentés en vidéo

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Le jeu d'horreur développé par Boss Team Games et Saber Interactive, Evil Dead: The Game, a été reporté à de nombreuses reprises. Le titre est désormais attendu pour le début du mois de mai 2022. D'ailleurs, de plus amples informations sont disponibles sur la Toile, en ce jour.En effet, récemment, Game Informer a partagé deux nouvelles vidéos, disponibles ci-dessous, en 4K. Celles-ci présentent. Le Survivor a pour objectif de réaliser les différents objets, alors que le Demon cherchera à mettre des bâtons dans les roues à ce premier.Ces communications visuelles proposentpermettant d'avoir un bel aperçu de la qualité visuelle du soft, mais aussi de l'ambiance en général. Par ailleurs, et notez dans la vidéo concernant le rôle de Demon, nous pouvons apercevoir ce qui semble être un arbre de compétences, conférant des améliorations plus ou moins significatives.Pour rappel, Evil Dead: The Game est tout droit inspiré de la franchise éponyme. Le jeu devrait comporter. Les joueurs et les joueuses devraient avoir accès à plusieurs personnages, une multitude d'armes et à un certain nombre de cartes de jeu.Rendez-vous dès le 13 mai, sur PC (en exclusivité sur l'épiçasses Games Store), Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch pour découvrir