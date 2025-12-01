Le cadeau inattendu de Battlestate Games aux joueurs d'Escape From Tarkov

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 01 décembre 2025 à 18h23
Battlestate Games offre une seconde chance aux joueurs d'Escape From Tarkov. À la suite d'une demande massive, le studio propose un code temporaire pour débloquer le pack vocal de Nikita Buyanov, son directeur controversé. Voici la marche à suivre pour l'obtenir avant l'expiration de l'offre.
Le cadeau inattendu de Battlestate Games aux joueurs d'Escape From Tarkov
Escape from Tarkov continue de faire parler de lui, et cette fois-ci, c'est son directeur emblématique qui est au centre de l'attention. Nikita Buyanov, figure indissociable du jeu de tir hardcore, prête désormais sa voix aux opérateurs. Si vous aviez manqué l'occasion de l'obtenir via Twitch, une séance de rattrapage est ouverte pour une durée très limitée.

Une seconde chance pour entendre Nikita

Nikita Buyanov n'est pas seulement le directeur du jeu, il est devenu un personnage à part entière au sein de la communauté. Souvent clivant mais toujours passionné, il a enregistré des lignes de dialogue spécifiques pour les factions USEC et BEAR. Si vous jouez du côté USEC, vous l'entendrez s'exprimer en anglais, tandis que les opérateurs BEAR bénéficieront de son doublage en russe. Initialement, ce pack vocal était une récompense exclusive liée aux drops Twitch pour célébrer le lancement de la version 1.0 de ce titre qui a redéfini le genre du FPS d'extraction sur PC.

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L'influence d'Escape From Tarkov est telle qu'elle a popularisé un format repris par des concurrents majeurs, allant d'Arena Breakout Infinite au mode DMZ de Call of Duty, en passant plus récemment par ARC Raiders. Cependant, des problèmes techniques ont empêché certains joueurs de valider leur récompense lors de la campagne initiale. Face à la frustration des fans et à l'engouement pour cet objet cosmétique sonore, le studio a décidé de réagir rapidement.

Le code à activer 

Face à la « demande folle » évoquée par le créateur lui-même, Battlestate Games a mis en place une solution de secours accessible à tous. Pour débloquer ce contenu, vous devez utiliser le code promo suivant : WILWILBE.
Attention, cette offre est extrêmement limitée dans le temps et devrait expirer le mercredi 3 décembre. Il est possible d'activer ce code directement sur le site officiel du jeu ou via le launcher. Un message de confirmation vous indiquera si la manipulation a fonctionné correctement, ajoutant instantanément la voix du directeur à votre arsenal de personnalisation.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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